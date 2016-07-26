澳洲41歲處男徵女友5年仍單身 網民看條件：祝你好運

澳洲一名事業有成的男子，5年前在網路上刊登徵友廣告，但至今仍然單身，他近日更新了廣告，更親上陣拍影片誠交女友，有網友認真檢視這名男子的交友條件後，只能祝他好運。

《紐約郵報》報道，這名澳洲的41歲男子Daniel Piechnick，他年輕的時候全新專注在工作，最後還贏得2014年澳洲拼字冠軍。他坦言因為把生活的重心都放在工作與創業，「真的沒有時間尋找伴侶」。後來他試著與一些女性相處，但始終沒有遇到合適對象，所以他到目前為止，還沒有跟任何異性發生過關係。

後來在2016年，Daniel Piechnick決定建立一個網站「Single Guy From Adelaide」，更在網上平台支付廣告費用，可是他還沒有遇到他多年來一直在尋找的幸運女子。

Daniel Piechnick在網站上詳述自己的性格、工作、憧憬、住處，他更提到他正好高6呎，比75%男人還高。他在影片中除了簡單作自我介紹，還直接開出徵求女友的具體條件，他表示自己想要事業心強、聰明、見多識廣，能和他在「知識層面」有交流的女性，年齡不拘。他又說：「如果你喜歡談論哲學、文學、科學或任何學術性的東西，那就更好了。」但有一項條件他特別在意，就是希望對方可以和他一樣「沒有性經驗」，他坦言希望跟對方在這方面一起開始。

但這項「誠徵對象」的廣告一刊就刊了5年，皮奇尼克還是沒有找到理想伴侶，讓他驚訝直說：「要尋找一個沒有情感經驗或是性經驗的人，真的太難了」。

網民：若我堅持這想法會孤獨終老

而對於Daniel Piechnick所刊出的交友廣告，網友意見不一，有人認為Daniel Piechnick「你基本上是在尋找一個處女……男人啊」、「比單身更糟糕。」有人批評這種交往的心態很要不得。有網友指「明白你，我亦有類似的想法，我30歲時遇到一個女人，她確實有拍拖經驗，但我如果堅持那種想法，就會孤獨終老，我不得不作出決定，我們結結婚已十多年，我沒有後悔當天的決定。」亦有更多人的祝福他「你看起來是個很真誠的人，祝你好運」、「祝你找到她」。