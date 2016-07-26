澳門失守 DELTA變種病毒恐經回港易侵港

澳門一家四口確診新冠肺炎，基本確定與江蘇南京祿口機場Delta變種病毒感染群組相關，全城立即進入預防狀態，除了昨早啟動全民檢測外，還在今日零時起關閉戲院、遊戲機舖、酒吧等部分娛樂場所，但不包括賭場，冀14天內控制疫情。不過，疫情恐蔓延香港，澳門確診家庭中的12歲妹妹，曾在上月19至24日參加交流團去陝西西安，與其同房的一名13歲女童，已於周一隨父母經「回港易」計劃來港。雖然女童昨日的檢測結果呈陰性，但女童及其父母所到之處已納入強制檢測，港府亦相繼把澳門及廣東省以外內地地區剔出「回港易」計劃。

衛生防護中心昨接獲澳門衛生局呈報，指入境香港的13歲女童上月19至24日與確診澳門女生在西安入住同一房間，被列為密切接觸者。中心傳染病處主任張竹君透露，女童在澳門讀書，交流團結束後回澳門與家人同住，周日在當地取得陰性檢測結果，再於周一與父母搭「金巴」和城巴機場快線A21線到尖沙咀，入住金巴利道帝樂文娜公館。

張竹君又稱，女童雖未有接種新冠疫苗，但父母均已打針，3人現已被送往檢疫，昨檢測結果呈陰性，當局會為女童抽血驗抗體，以了解是否之前曾經感染或仍處於潛伏期。由於澳門個案帶有Delta變種病毒，為審慎起見，3人所到之處均納入強制檢測公告，包括尖沙咀美麗華商場「牛角」及灣仔入境事務大樓7樓等(見表)，以及周一中午至下午4時乘搭「金巴」來港及城巴A21線的乘客，而帝樂文娜公館已於昨晚8時起封區檢測。



僅廣東省適用回港易計劃

港府繼前晚宣布澳門昨起不適用於「回港易」計劃後，昨晚再宣布，因應內地最新疫情發展，今日零時起進一步擴大不適用範圍至廣東省以外的內地地區，即從相關不適用地區出發或14日內曾逗留相關地區的抵港人士，必須在家居強制檢疫14日，並在抵港第3、7、12、16和19日強制檢測。另外，經陸路來往澳門和珠海須持12小時內核酸檢測陰性證明，澳門內港客運碼頭往返珠海灣仔口岸的海上客運服務則於昨早10時許暫停。

涉事西安交流團由澳門濠江中學舞蹈團舉辦，全團共有30人，在澳門的19名團員及1名內地導遊，檢測結果均為陰性，其餘10人分別身處內地和香港，而在港的僅該名13歲女童。澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，確診妹妹在西安行程第4天、即上月22日已有病徵，包括味覺和嗅覺喪失，但無通知老師，據了解是因為妹妹當時只有輕微咳嗽、喉嚨有點乾及覺得口淡，以為是身處地域轉變所致，無特別在意。

賀一誠：防疫有漏洞

澳門特首賀一誠認為，今次疫情濠江中學有一定責任，在南京爆發疫情後，仍組織內地交流團，應先做好評估。不過，他提到，西安並非疫情中風險地區，否則交流團會被內地部門隔離，無法返回澳門，但學生由前往西安到返回澳門，都持同一份7日檢測陰性證明過關，證明防疫有漏洞。

根據流行病學調查，澳門今次疫情與內地今波疫情中心點南京機場大有關連。參加交流團的妹妹上月19日在珠海搭機往西安，坐在第54排；同一客機前一個航班是南京飛珠海，航班上坐在第54排的一名中山及一名珠海乘客，之後確診感染南京群組的的Delta變種病毒，而在南京機場負責該航班機艙清潔的清潔工最先確診，為感染源頭。賀一誠表示，確診妹妹感染的病毒株，與中山確診者的病毒株相似，直言妹妹連感染者都無接觸過，今次情況屬於飛機清潔問題，已向內地反映，澳門亦已再檢查機場清潔情況。

南京機場疫情截至昨零時已蔓延至內地最少25個城市，感染者最少484人，其中重慶一對情侶雖驗出感染南京群組的Delta變種病毒，但未知感染源頭。不過，據重慶政府公布的疫情資料，該對情侶上月21至24日曾到西安旅行，去過古城鐘樓鼓樓、秦始皇兵馬俑博物館等景點，26日發病，30日確診。西安政府公布的澳門確診妹妹行程則顯示，妹妹曾在21至23日期間到西安古城牆、兵馬俑等景點遊玩。