澳門立會選舉產生26名議員 選管會：投票率下跌主要受疫情影響

澳門第七屆立法會選舉凌晨公布點票結果，初步產生直選和間選議員共26名，其中14個直選議席中，7人連任。

直選議席當選的14名人分別是：施家倫、李靜儀、高天賜、鄭安庭、梁鴻細、黃潔貞、宋碧琪、梁孫旭、謝誓宏、林宇滔、羅彩燕、顏奕恆、馬耀鋒、李良汪。

間選議席當選的12人分別是：工商、金融界的高開賢、崔世平、葉兆佳、王世民；勞工界的林倫偉、李振宇；專業界的崔世昌、黃顯輝、陳亦立；社會服務及教育界的何潤生；文化及體育界的陳澤武、梁安琪。

委任議席的7名議員將由特區行政長官在收到立法會選舉總核算結果後15日內委任。

今次直接選舉投票率是澳門回歸以來同一時段最低，完成點算137,279張選票，當中有效票132,056張、空白票3,141票、廢票2,082張。

選管會：投票率下跌受疫情天氣影響

民主派大規模被取消參選資格，選管會認為，這不是投票率下跌的主因。立法會選管會主席唐曉峰表示，當然部分人或有他自己的選擇，但選管會的理解，是這段時間受疫情的影響，相對比較大，其他的可能存在的因素都不是主因，加上今日天氣相當酷熱，下午有雷雨，可能會影響選民的投票意欲。

澳門特區政府：選舉體現了公平公正廉潔

澳門特區政府表示，第七屆立法會選舉順利舉行，選舉過程秩序良好，體現了公平、公正、廉潔的要求。

特區政府又指，這次選舉在澳門和周邊地區疫情防控形勢比較嚴峻的情況下舉行，儘管投票日高溫炎熱並有驟雨，但仍有10多萬名選民認真履行公民責任完成投票，超過3,000名公務人員盡職盡責做好投票站的各項組織和後勤工作，特區政府對廣大選民和工作人員的積極參與表示衷心感謝。

澳門特區第七屆立法會的任期從10月開始，任期4年。

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