澳門立法會選舉廢票曝光 選民罵「垃圾」寫上粗口

澳門立法會選舉結果出爐，民主派參選人在選前被取消資格，今屆投票率大跌15個百分點，僅得 137,279 位選民投票，為歷屆最低，當中廢票有2,082張，白票就有3,141張，白票數目破了歷屆紀錄，兩者加起來佔總票數3.8%，亦是歷屆第二高。有當地傳媒公開廢票照片，顯示有選民寫粗口以及直斥選舉「垃圾」。

廢票是指未能從選民投下的選票中明確得知他投給哪位候選人，據澳門總核算委員會今日展示的廢票中，除了有選票的蓋章未有蓋在適當的方格內，亦有選票被蓋上多個蓋章以及被寫上粗口字句或塗鴉，其中一張廢票寫着「垃圾」兩字，又有選票寫上中文及英文的粗口，還有選票寫上「謝主隆恩」的嘲諷字眼。

港澳辦：選舉展示不同族群團結包容

至於，國務院港澳辦發言人回應今屆澳門立法會選舉則指，澳門居民積極有序參選，依法行使選舉權，充分彰顯了具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐。港澳辦又稱讚，今次選舉成功進一步延續了澳門各界愛國愛澳的光榮傳統，展示了不同族群團結、包容、和諧的社會氛圍。

相關新聞：