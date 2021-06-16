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激死意大利人｜巴西Pizza的創作力量同幻想會嚇你一跳
2 小時前
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激死意大利人｜巴西Pizza的創作力量同幻想會嚇你一跳
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嫌Pizza餡料不夠啖啖肉？沒關係整隻燒雞奉上。(FB@後來美寶嫁到巴西去)
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網民：香蕉是飯後果嗎？(FB@後來美寶嫁到巴西去)

近日有台灣披薩店破格推出「香菜皮蛋豬血糕披薩」，隨即引起網友熱議，並打趣說如果意大利人看到了這「黑暗料理」，大概會被激到吐血！然而一位從台灣嫁到巴西的網紅，也趁著這波熱潮與網民分享巴西的超瘋狂披薩，還笑稱「如果義大利人看到會發瘋」。

FB專頁版主「後來美寶嫁到巴西去」日前上載了一系列在巴西的「創意披薩」，寫到「台灣親友都在洗板香菜皮蛋豬血糕披薩，巴西披薩應該也會讓意大利人大翻白眼。」從分享的相片可以看到，巴西人在披薩的配搭和創作力實在令人嚇一跳！披薩上不但單放上整隻烤雞、香蕉、米飯意麵薯條大雜燴、蛋糕等等，甚至可以看到整隻燒豬，十分神奇！

貼文一出隨即引起網友熱議，紛紛表示「真的是目瞪口呆」、「原來那個餅皮只是盤子呀！這麼一想就覺得上面放什麼都沒問題了」、「披薩跟飯在一起，如果我吃到那片會超生氣」、「台灣披薩輸了！跟巴西披薩比起來台灣完全沒有想像力！」、「意大利政府看完八成都想宣戰了」。

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原隻燒乳豬Pizza。(FB@後來美寶嫁到巴西去)
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米飯意大利粉薯條大雜燴Pizza。(FB@後來美寶嫁到巴西去)
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Pizza同蛋糕，why not both?(FB@後來美寶嫁到巴西去)
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又甜又鹹的示愛Pizza。(FB@後來美寶嫁到巴西去)
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有網民問：這是祭祀用嗎？(FB@後來美寶嫁到巴西去)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/激死意大利人｜巴西pizza的創作力量同幻想會嚇你一跳-274582
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