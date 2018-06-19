灣仔一中醫處方藥膏涉含西藥成份 衛生署籲停用 警拘一人

灣仔天樂里兆豐大廈4樓B室駐診的註冊中醫宋勵君處方的一款藥膏，涉含有未標示的西藥成分。衛生署呼籲曾到該註冊中醫求診的市民，停用該藥膏。警方今日拘捕一名50歲女子，涉嫌非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品。初步調查顯示，有關藥膏在內地製造及由上述註冊中醫進口和處方給其病人使用。調查仍在進行中。

醫院管理局近日呈報的一宗懷疑中毒個案，署方突擊搜查上述註冊中醫的處所，並檢獲一批外用製劑。署方今日接獲政府化驗所對該批製劑的化驗結果，顯示當中一款黃色藥膏樣本含有未標示的西藥成分，包括「丙酸氯倍他索」和「咪康唑」。

「丙酸氯倍他索」屬皮質類固醇，為第1部毒藥及處方藥物，用於治療炎症，不當使用皮質類固醇可引致嚴重副作用，例如庫欣氏症候群，即出現圓臉及肌肉萎縮等病徵。「咪康唑」亦為第1部毒藥，常用於治療皮膚受真菌感染的藥物，外用可引致皮膚痕癢、刺激性及過敏反應等副作用。

衛生署會設立熱線（2961 8949）供曾使用上述中醫處方的藥膏的市民查詢，熱線明日（十月二十六日）起於星期一至五上午九時至下午五時運作。