火山爆發｜日本阿蘇火山猛烈噴發 團團灰煙直衝3500米高空(有片)

日本熊本縣阿蘇火山周三上午猛烈噴發，伴隨飄落大量火山灰，氣象廳將噴發警戒級別提升至第3級，籲周邊地區禁止民眾入山。

阿蘇火山中岳第一火口在當地時間早上11時43分噴發，碎屑流衝出火山口約1公里，陣陣噴煙更高達3,500米。

因火山活動持續加劇，氣象廳上午11時48分對火山口周邊地區發布警報，將噴發警戒等級提升至第3級(最高5級)，熊本縣阿蘇市、南阿蘇村及高森町等地須禁止民眾入山。

地下熱水與岩漿活動增加

氣象廳並呼籲火山口周圍約2公里內須對大型噴石或碎屑流提高警戒，下風地區須注意火山灰、火山氣體，以及較小型噴石等。

本月13日，顯示阿蘇火山地下熱水與岩漿活動的「火山性微動」震幅增大，14日開始噴發，且噴出大型石塊，火山活動逐漸增強。

多次噴發釀死傷

據悉，阿蘇火山是熊本縣著名景點之一，是由火山群組成的活火山，近年多次噴發，多在中岳發生。

1953年，阿蘇火山爆發導致大型噴石飛出數百米外，造成火山口附近6名觀光客死亡、90多人受傷。1958年的爆發，噴石飛到1公里處，釀12死；1979年9月爆發性噴火，火口北東側有大量噴石飛出，釀3死。1989年起，幾乎每年都會發生伴隨著大量火山灰和噴石的噴發。

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