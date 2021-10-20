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火山爆發｜沖繩沙灘染灰船隻航行故障 原來與海底火山有關
1 小時前
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火山爆發｜沖繩沙灘染灰船隻航行故障 原來與海底火山有關
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酒店外的沙灘「染灰」。(互聯網)

日本沖繩縣一處度假酒店旁的沙灘，約一公里海岸線近日被染成灰色，一艘海上保安廳巡邏船航行期間亦發生故障，原來都跟海底火山噴發形成大量「浮石」有關。

NHK、朝日電視台等媒體報道，受到沖繩本島周邊近期出現大量「浮石」(多孔火山碎屑岩，能在水中漂浮)影響，海上保安廳巡邏船發生故障，無法航行。因小笠原群島近海的海底火山近日噴發，疑噴發造成的浮石在沖繩縣多數地區出現。

籲船隻航行注意安全

海上保安廳表示，巡邏船「島雲號」周六(23日)傍晚6時20分左右匯報，在沖繩本島南方約55公里海面上，「因捲入浮石而無法航行」，研判應是捲入浮石導致機件故障，船上9人無大礙；並呼籲，因沖繩本島附近海域漂流著大量浮石，航行船隻應特別注意。NHK報道，小笠原群島海底火山噴發出的浮石，正在沖繩及奄美地區漂流。

沖繩縣一間海邊度假酒店旁的沙灘，近日持續漂來灰色浮石，讓經營者苦惱。這處沙灘約一公里長的海岸線被灰色浮石覆蓋，讓沙灘看似被染成灰色，民眾無法戲水，不少旅客因而取消預約，讓該酒店蒙受損失。

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大量火山「浮石」形成。(互聯網)
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大量火山碎石屑漂流到海邊。(互聯網)

噴發形成海底島嶼

小笠原群島硫磺島以南的海底火山「福德岡之場」，今年8月13日大規模噴發，噴出大量碎屑岩甚至形成兩座島嶼。

研究團隊指，根據氣象衛星及距離海底火山300公里外的父島上進行的觀測來分析，這次火山噴發的噴煙高度達到16,000米到19,000米、岩漿噴出量約3億至10億噸。

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沙灘變成灰色。(互聯網)
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多孔浮石在海裡漂流。(互聯網)

料浮石流到本州南岸

大量浮石因海流影響向西移動，在噴發後約兩個月的10月上旬以後，陸續漂到沖繩縣、鹿兒島縣奄美地區等地，影響船隻航行。根據專家模擬，大量浮石接下來有可能接近關東地方等本州島南岸，民眾應多加留意。

日本海洋研究開發機構主任研究員美山透預測，浮石料11月上旬到達四國附近海域，接著跟著黑潮移動，11月中旬到達四國與紀伊半島間的紀伊水道海域。之後，這些浮石可能會在11月底相當接近關東地方等本州島南岸。

睇片：

https://twitter.com/nhk_news/status/1452153212400803840

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海上保安廳巡邏船故障。(互聯網)

沖繩沙灘染灰船隻航行故障  原來與海底火山噴發有關

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/火山爆發｜沖繩沙灘染灰船隻航行故障-原來與海底火山有關-289894
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