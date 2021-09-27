火山爆發｜阿蘇火山噴發大量灰燼 恐損害居民健康影響生活

日本熊本縣阿蘇火山周三猛烈噴發，大量火山灰飄落周邊地區，氣象廳發布「降灰預報」提醒民眾注意，若火山灰積聚1毫米以上，即使是健康的人，也可能出現呼吸系統異常。

灰燼往東南方散落

氣象廳指火山灰往東南方飄落，預測會降下「多量」火山灰的地區包括熊本縣阿蘇市、高森町和南阿蘇村，籲民眾盡量不要出門，也不要開車。

火山灰「稍微多量」地區為熊本縣山都町，提醒民眾外出要戴口罩或開遮，開車放慢速度；「少量」地區有大分縣佐伯市、豐後大野市、宮崎縣延岡市等。

此外，火口東南方約10公里範圍內，也可能會有隨風吹來的小型碎石等，民眾應進入室內或留在堅固的屋頂下。

火山灰積聚影響居民生活

氣象廳指，火山灰積聚0.1毫米到未滿1毫米的深度時，恐會導致有氣喘等呼吸系統疾病的患者病情惡化。此外，道路上的白線將變得較難辨識，須放慢車速，也有可能影響飛機或鐵路運行。

若火山灰累積到1毫米以上，即使是健康的人，也會開始感到眼睛、鼻子或喉嚨等異常。

若火山灰被風吹起，會令視野不清，必須管控交通或限制開車速度。火山灰或會附在電力設施上，造成停電、淨水廠無法淨水而停水等，影響居民生活。

被預測會降下「多量」火山灰的熊本縣高森町，可以看到火山灰飄落，當地將調查會否影響到農作物。而南阿蘇村位於火口南方約6公里處的白水小學，要求課室關窗並發給學童防火山灰的護目鏡等。

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