火星任務｜NASA招志願者居模擬火星1年

美國太空總署(NASA)公開招募4名志願者，參與首階段模擬火星環境生活實驗。

美國太空總署正計畫進行3項的模擬火星環境生活實驗，第一項實驗將於明年秋季開始展開，將招募4名志願者參與，獲選者將前往德州候斯敦的詹森太空中心的「阿爾法火星山丘」生活一年。這個模擬火星基地面積[約1,700平方呎，利用3D打印技術建成，基地內廚房、浴室、健身室及花園等一應俱全。但獲選者將面對與家人通訊受限、食物和資源受限，只能吃即食太空食品，且目前並無計畫在模擬場地設置對外窗，亦要進行太空漫步，科學研究以及虛擬實境應用等工作，為人類日後登陸月球以至火星時面臨的潛在問題提供解決方法及參考數據。

應徵者須持工程物理數學等相關碩士學位

NASA對應徵者的條件要求相當高，申請人年齡必須在30至55歲間，具備美國公民或美國永久居民身分；必須持有工程、物理、數學等相關科學領域的碩士學位，並要符合一系列有關飛行及體能等要求；身體健康，沒有飲食問題，且不易發生動暈症，最終入選者亦要接受心理及醫學評估。

美國太空總署相信，在地球進行的模擬測試有助了解及應對太空人出發到太空前的身心挑戰。

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