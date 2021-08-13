火警逃生｜消防裝置修例下周三生效 市民可自行安裝獨立火警偵測器

消防處公布有關消防裝置及設備的修例下周三生效，以鼓勵市民在樓宇及家居等處所使用以電池操作的獨立火警偵測器，提升消防安全。

獨立火警偵測器現屬消防條例界定的消防裝置，需由註冊承辦商安裝和保養，修訂下周三實施後，業主可自行在處所內安裝以電池操作的獨立火警偵測器，並獲豁免進行年檢。消防處形容修例是一項「拆牆鬆綁」的利民措施，冀推動市民廣泛安裝獨立火警偵測器。至於按法定規例而安裝的消防偵測裝置，則仍要符合相關檢查及安裝規定。

廚房建議用熱力感應式偵測器

消防處指，市面上的偵測器售價介乎200至800元，分為煙霧感應及熱力感應兩類，如安裝在廚房或有油煙的環境，建議安裝熱力感應款式。消防處提醒市民，選購偵測器時，要留意產品是否符合國家或國際標準，一般偵測器可以發出80分貝或以上警報聲響，在電量不足時，會有提示音效，提醒使用者更換電池。

消防處下月中向獨居長者少數族裔派偵測器

獨立火警偵測器是以電池操作的自給式裝置，由火警感應器及警報器組合而成，目的希望可以在火警初期偵測到起火並發出警號，提醒市民盡早疏散。消防處將推出先導計劃，下個月中起向獨居長者或少數族裔等有需要人士派發偵測器，名額初步30個，由消防處義工隊協助安裝，目標一個月內完成。