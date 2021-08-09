災難｜阿爾及利亞北部山火肆虐 28士兵救人殉職

阿爾及利亞北部卡拜爾地區(Kabyle region)山火周三仍未受控，路透社報道，最少65人死亡，包括28名協助撲火的軍人，總統特本(Abdelmadjid Tebboune)讚揚他們是烈士拯救逾百人性命，並宣布全國哀悼3日。另外，最少12名軍人嚴重燒傷，情況危殆。

卡拜爾地區周一多處起火，美聯社指，晚上增至41處火場，遍布18個地區，多條村落受波及，房屋和農田燒毀，村民慌忙撤離到附近城鎮，亦有人留守家園，用水喉、水桶、滅火拍等簡單工具奮力撲救，其中Tizi Ouzou地區災情最嚴重。因地處偏遠，加上高溫、供水有限，又沒消防飛機等裝備，灌救加倍困難。

92歲村民：像世界末日

一名92歲村婦形容山火「像世界末日」，「我們很害怕，整個山頭陷入巨大火海」，「是場災難」。

當局懷疑涉及人為縱火，內政部長指，同一地區30處火頭同時起火不可能是偶然，惟暫未有人被捕。