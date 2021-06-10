炫富招抨擊｜俄富婆為4保時捷跑車掃塵 問500萬粉絲揸哪輛好遭炮轟

俄羅斯46歲白手興家富婆Yana Rudkovskaya，在Instagram擁有500萬名追隨者，於日前上載片段到Instagram，一身LV衣飾的她風騷地為4輛保時捷跑車掃塵，問粉絲揸哪一輛去音樂頒獎禮，叫他們投票，但卻招致猛烈抨擊。

有人留言問，「為甚麼要這樣炫耀？我們連買藥給孩子的錢也沒有。」另一人說，「你那樣有錢真好，但為甚麼要不停吹噓？」有人嘲諷稱，「坐掃帚去啦！」也有網友叫Rudkovskaya若有時間，不如去幫助有需要的人。

Rudkovskaya經營髮廊起家，之後成為唱片監製，旗下有一班歌手，也是總統普京忠實支持者。她過往也曾引起不少話題，如兒子Sasha不足1歲便捧他做時裝模特兒，她現在也經營一間兒童模特兒公司，目前8歲的Sasha被吹捧為地球最佳花式溜冰手，其父親曾是花式溜冰冠軍和教練。兩年前，夫婦兩人曾被批評體罰兒子，用皮帶抽打Sasha和迫他坐在黑房內。