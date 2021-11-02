炸彈無人機狂襲官邸行刺 伊拉克總理逃過一劫 6保鑣受傷 (有片多圖)

伊拉克首都巴格達發生行刺事件，總理卡迪米(Mustafa al-Kadhimi)的官邸遭載有炸藥的無人機襲擊，無人機撞落官邸時，卡迪米剛剛返抵，他逃過一劫，但最少6名保鑣受傷，官邸亦受損，巴格達宣布進入緊急狀態。

多間外媒引述消息稱，位於巴格達守衛森嚴綠區(Green Zone)內的總理官邸，周日遇襲。事發前不久，54歲的卡迪米在綠區南門視察安全部隊與反政府示威者的對峙，當他剛返回官邸，一架綁有炸藥的無人機隨即撞入。現場附近有居民表示聽到爆炸及槍聲，路透社稱6名部署在官邸外的保鑣受傷，並指當時有3架無人機施襲，其中兩架被攔截，走漏的一架撞入官邸。

時值選舉爭議 親伊朗政黨不滿議席減 連爆示威

曾任外長及國家情報局長、去年出任總理的卡迪米，先後在Twitter及電視講話報平安，並斥襲擊是懦夫行為，呼籲各方冷靜及作建設性對話。暫未有組織承認責任，惟事件令人聯想到當地近期爆發大選爭拗，多個親伊朗的民兵組織黨派，不滿在上月大選中失去議席，指選舉有舞弊，過去數周當地持續有支持者示威，並演成流血衝突。其中一個獲伊朗支持的什葉派民兵組織「真主黨旅」(Kata'ib Hezbollah)否認涉事，並質疑卡迪米「自導自演」，聲言若要傷害他，有更多便宜有效方法可用，無需動用無人機。

帶領其政黨在大選中取得最多議席、主打民粹主義的什葉派教士薩德爾(Moqtada al-Sadr)譴責襲擊，指會影響國家穩定及旨在令伊拉克重回混亂及割據狀態；美國國務院發言人批評事件是恐怖襲擊，會緊密聯繫伊拉克安全部隊並協助調查事件。

炸彈無人機狂襲官邸 伊拉克總理逃過一劫 6保鑣受傷