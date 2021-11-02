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炸彈無人機襲官邸 伊拉克總理避一劫6保鑣傷
1 小時前
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行刺伊拉克襲擊恐怖襲擊伊朗卡迪米
炸彈無人機襲官邸 伊拉克總理避一劫6保鑣傷
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卡迪米發表電視講話報平安。
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官邸樓梯及車輛受損。(美聯社)

伊拉克巴格達綠區內、總理卡迪米(Mustafa al-Kadhimi)的官邸，周日遭載有炸藥無人機襲擊，他逃過一劫，但6名保鑣受傷，巴格達宣布進入緊急狀態。暫未有組織承認責任，而當地近期爆發大選爭拗。

事發前不久，54歲的卡迪米在綠區南門視察安全部隊與反政府示威者對峙，當他剛返回官邸，一架綁有炸藥的無人機隨即撞入。附近居民稱聽到爆炸及槍聲，路透社指有3架無人機施襲，兩架被攔截，走漏的一架撞入官邸。曾任外長及情報局長、去年任總理的卡迪米，在Twitter及電視講話報平安，斥襲擊是懦夫行為。時值多個親伊朗的伊拉克民兵組織黨派，不滿在上月大選失議席，指選舉舞弊，過去數周持續有支持者示威，演變成流血衝突。其中一個獲伊朗支持的什葉派民兵組織真主黨旅(Kata'ib Hezbollah)否認涉事，質疑卡迪米自導自演，聲言若要傷害他，有更多便宜有效方法。美國國務院稱事件是恐襲，會緊密聯繫伊拉克安全部隊並協助調查事件。

炸彈無人機襲官邸 伊拉克總理避一劫6保鑣傷

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/炸彈無人機襲官邸-伊拉克總理避一劫6保鑣傷-291963
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