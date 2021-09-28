為兩次密電中方辯護 米利：獲特朗普政府高官授意

美國參謀長聯席會議主席米利(Mark Milley)，為去年於特朗普卸任總統前，兩次秘密致電中國軍方將領的事件辯護，強調沒有越權。

《華盛頓郵報》(Washington Post)早前報道，米利分別於去年10月30日即美國總統大選前，以及今年1月8日即國會山莊動亂後，曾兩次秘密致電中共中央軍事委員會委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成。米萊在通話中試圖向李作成保證，美國政府內部仍然穩定，不會發動襲擊，如果發動襲擊，他會提前通知李作成。

63歲的米利周二出席參議院軍事委員會聽證會時承認，與因為報道「水門事件」而聞名的《華盛頓郵報》記者伍德沃德(Bob Woodward)談及事件，伍德沃德其後在新書中公開事件。他認為，事件不是機密，因為他是在特朗普政府的高官授意下作出有關舉動。

米利解釋，當聯絡解放軍高層，是有情報指中方憂慮美國會發動襲擊，他致電是要緩和當時與北京的緊張關係，自己從未試圖改變或影響程序、篡奪權力，或將自己安插入指揮系統。

被議員炮轟越權 特朗普指米利應被解職

共和黨參議員炮轟米利有關做法是越權，甚至如同叛國。米利強調，強調對美國的忠誠從來無動搖，兩次對話都有多名相關政府高層同場，對話紀錄亦交到相關部門，與中國中央軍委聯合參謀部參謀長李作成亦是恆常通話，管控危機和防止爆發戰爭，而且他確信時任總統特朗普沒有打算攻擊中國，他當時是要向中方傳達冷靜、穩定及緩解局勢。

特朗普發表聲明，重申無意發動戰爭，但認為米利應被解職。

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