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為抽公屋及替兒申領身分證　5旬婦認擬3000元賄賂政府職員
21 分前
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廉署西九龍裁判法院向公職人員提供利益入境處房屋署社署公屋身分證
為抽公屋及替兒申領身分證　5旬婦認擬3000元賄賂政府職員
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為抽公屋及替兒申領身分證　5旬婦認擬3000元賄賂政府職員 (資料圖片)

5旬婦人前年替兒子申請永久居民身分證，在申請表格信封放入1,100元，交予入境處職員作為「手續費」，被廉署拘捕後再於去年到房署及社署，將兩封分別載有2,400元及40元的信封交給職員，以加快抽中公屋進度。婦人早前被廉署落案起訴，今日於西九龍裁判法院承認三項向公職人員提供利益，主任裁判官徐綺薇將案件押後至本月20日判刑，以待索取其背景報告，期間須還押。

當面冒簽交「手續費」要求幫忙

54歲女被告陳玉娟報稱無業，案情透露，被告於2019年12月5日，到入境處辦事處為其兒子提出核實永久居民身份證資格申請，不過職員發現其子未在申請表上簽署，故拒絕接受。被告未幾再交表，入境處職員發現表格仍未簽署，被告遂當面於申請表上冒簽，並把申請表連同1,100元放入信封，要求該職員幫忙。被告同月被廉署拘捕，於警誡下承認有關金錢是給予政府的「手續費」，以及感謝入境處人員協助她處理有關申請。

被捕後再犯兩案

被告其後於2020年3月2日及5月12日到房屋署及社署，要求有關部門協助加快其公屋申請。被告先後分別把載有2,040元及40元的信封，交給一名房屋事務主任及社會工作主任。上述三個部門職員均沒有接受金錢。

徐官表示，貪污是嚴重罪行，本案涉及三個政府部門，其中兩項罪行更於被廉署拘捕後發生，因此必須嚴懲。她另外兩項貪污控罪則獲控方不提證供起訴。
 

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/為抽公屋及替兒申領身分證　5旬婦認擬3000元賄賂政府職員-279314
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