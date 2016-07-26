為挽極度瀕危露脊鯨 WWF籲減食波士頓龍蝦

香港是亞洲人均海鮮消耗量第二高的地區，全球則位列第八，因此消費者的海鮮選擇對海洋生態影響深遠。世界自然基金會香港分會(WWF) 於今(14日)推出《海鮮選擇指引》更新版。其中波士頓龍蝦由之前的「綠色—建議」更新為「紅色—避免」類別。雖波士頓龍蝦本身未受到絕種威脅，但其捕撈器具誤捕或纏繞同一棲息地的鯨魚物種，其中北大西洋露脊鯨已於去年被世界自然保護聯盟《瀕危物種紅色名錄》由「瀕危」列為「極度瀕危」。消費者可選擇西澳龍蝦(「綠色—建議」)代替。

另外，WWF表示，本港魚翅入口量由2019年的2,792噸下降至2020年的1,655噸，按年同期減少四成。雖然入口數有顯著下降，市民仍要保持警惕並參考《海鮮選擇指引》選擇以可持續形式捕撈或養殖的海鮮。指引是按海洋品種、來源地及生產方法(養殖/野外捕撈)制定，是次更新加入26種常見海鮮並以「綠色—建議」、「黃色—想清楚」或「紅色—避免」作分類。WWF將積極尋找海鮮供應商、餐廳、超級市場及酒店合作，為他們評估供應的海鮮是否符合環保海鮮標準，並發出新海鮮選擇指引標誌。