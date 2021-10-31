為母則強｜31歲母拼死保護3年幼子女 力抗入屋男(有片)

為母則強｜31歲母拼命保護3年幼子女 力抗入屋男(有片)

身為人母，最珍重定必是子女，母親在危急關頭展現無比勇氣拯救子女的事件，時有聽聞，今次是美國一位31歲母親，在家中看管兩名3名年幼子女玩耍時，一名相信是癮君子的男子突然飛奔闖入，嚇得子女尖叫，這位母親立即跳起，毫不猶疑地上前阻擋他，若對方有武器隨時有性命危險，幸好丈夫及時趕至，將入侵男制服。

事發在加州洛杉磯市中心附近民居，閉路電視片段可見，該位母親當時在車房內，看5及6歲女兒及1歲兒子玩耍。樂也融融的日常晚上，沒料突然變成驚嚇片，但見一名男子從暗角竄出，高速奔向其中一名女童，母親反應快如閃電，隨即上前攔截該名男子，並大叫「遠離我子女！」

網民大讚救子女婦人反應快

她勇救子女這幕成為網上熱話，受訪時拒絕透露姓名，說「我當時見他跑來，本能反應就是擋住他，讓子女有足夠時間走開」。當地警方指入侵男31歲，犯案時神志不清，不知自己身在何方及未能回答問話，懷疑服食了受管制藥物。網民大讚該位母親是「英雄」，「她的反應很快，保護了寶寶」。

片段︰https://losangeles.cbslocal.com/2021/10/28/exclusive-rancho-cucamonga-mom-fights-off-home-intruder/

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