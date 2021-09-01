為消費券頻頻撲撲 長者批「阿茂整餅」當局延長2周補交資料

派發5,000元電子消費券，理應心情興奮，但不少長者卻因為這數千元而頻頻撲撲，錢未到，先來一肚火！政府昨為81萬名以書面登記或在次輪電子登記的合資格市民，發放首期2,000元電子消費券。不過，當局表示目前有約9萬宗申請被拒，同時有大批長者表示收不到訊息或無法領券，有長者親身到消費券秘書處求助，一時人頭湧湧，幾近逼爆。辦事處須安排派籌，申訴人須等待數小時始獲處理，期間不少長者鼓譟，批措施「阿茂整餅」。更有長者不滿職員解釋，報警求助。查詢人龍持續至傍晚，當局因應情況，將市民補交資料期限，延長至本月15日。



有81萬名在7月4日至8月14日遞交書面表格申請消費券，以及於7月18日後始完成電子登記的合資格市民，昨發放第一期消費券2,000元。不過，近百名市民昨晨到旺角始創中心消費券秘書處查詢，指未能領取消費券，大部分都是長者。職員安排他們取籌，再逐一處理，部分人情緒激動，更有人指罵「阿茂整餅」，場面混亂。

有輪候的長者不滿，稱被職員指因填錯資料失去資格，雙方爭論不果，遂報警求助，並報稱頭暈。警方派員到場了解，安排救護車到場，無人送院。有長者批消費券安排欠周詳。政府雖有查詢熱線，但有長者投訴打通電話約50分鐘仍未有人接聽，為5千元頻撲數小時感無助。他們認為政府應參考上次派1萬元的做法，直接將金額發放至市民戶口，不時抱怨「俾少少錢老人家，搞咁多嘢做咩」。

政黨收逾千市民求助

民建聯稱接獲逾1,000名書面申請人求助，謂未能領取款項，被拒原因包括被指遞交資料不齊全、未有及時遞交補充資料、填錯資料等。民建聯立法會議員葛珮帆表示，大部分求助人士均為長者，質疑當局安排欠妥，待長者到派發首日才獲悉未能領取消費券，促當局延長補交資料期限。民建聯一批立法會議員昨午與財政司司長辦公室官員會面後，議員柯創盛引述，當局將補交資料的限期，延長兩周至9月15日，將會彈性調動人手，開放更多時段讓市民及查詢跟進。另一議員張國鈞稱，市民帶同身份證到始創中心辦公室重新補交資料後，經職員核對資料齊備者，可在10月1日取得消費券。

民主黨亦接獲市民求助，中委曾自鳴稱，有長者不懂使用手機短訊，故即使當局以短訊通知其申請表資料有誤，他們亦不清楚相關情況。民主黨昨日曾嘗試致電消費券熱線，惟線路一直繁忙未能接通。

補交資料 一周內收短訊通知

政府昨晚公布，因應有部分市民未有察覺之前遞交的登記，因資料有誤或不齊全等原因而未獲進一步處理，決定延長以書面表格重新遞交登記多兩星期，安排並不適用已確認為不符合計劃資格準則，或從未在登記期內遞交登記的市民。經核實資格後，合資格市民一般會在遞交登記約1星期內收到登記結果的短訊通知。

連同上月初已領取首期消費券的約550萬市民，政府已合共向約630萬市民發放首期消費券，當局昨日亦陸續發送手機短訊或應用程式推送通知給次批81萬名市民，若仍未收到通知者，可透過熱線185000的語音系統查詢登記狀況。政府回覆傳媒表示，登記期內收到約690萬個申請，當中有約9萬個登記人，因不符合資格被拒。