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為盡快與內地通關 全面收緊豁免檢疫
4 小時前
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新型肺炎通關豁免檢疫領事館輸入個案安心出行街市醫院虛假文書變種病毒第三針新冠肺炎
為盡快與內地通關 全面收緊豁免檢疫
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港府早前與內地專家商討通關事宜時，獲建議要採取更貼近內地的防疫政策。現行多個免檢疫群組，下周五(12日)起將全數取消，只保留5個必要的群組，而領事館人員則大幅收緊可居家隔離的條件。另外，政府昨強制市民進入大部分政府場所時，必須用「安心出行」，但不少市民對新安排仍感迷茫和不滿，更有5人涉嫌用假程式被捕。

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李家超指有必要收緊豁免檢疫安排。(黃灝庭攝)

為盡快獲內地同意恢復通關，港府昨宣布下周五起，將大幅削減可享豁免入境強制檢疫的群組，包括居於沙頭角內地範圍的港人、為港府提供疫情意見或進行研究的防疫專家、住內地的上水屠房職員、銀行業高級行政人員及上市公司董事等。至於現時可在家檢疫的外國領事館人員，同日開始都要改到指定檢疫酒店隔離，只有總領事或同等及較高職級的駐港代表，可選擇家居自我隔離，惟期間不得離開和接觸公眾。

獲豁免者入境按「閉環式管理」

政府表示，屆時只會保留維持本港社會運作及市民生活所需的豁免類別，包括跨境貨車、巴士司機及其相關必要人員、機組人員、貨船船員和「須履行與政府相關運作的政府人員」。他們來港後須按「閉環式管理」原則，遵守一系列防疫措施，包括進行多次檢測、隔離地點或可進行活動的嚴格限制等。若任何不屬這些類別的人士欲來港及豁免檢疫，政府稱只會按個別的特別情況考慮和嚴格審核。

政務司長李家超稱，收緊的安排是要進一步加強預防輸入個案，以及應對Delta變種病毒的不確定因素。他續說，過去曾兩次有獲准豁免酒店檢疫的領事館人員確診，更有人違反豁免條件，因此有必要取消有關安排，又指做法有利創造通關環境。被問到中央駐港機構如中聯辦的人員，是否同樣取消豁免安排時，李家超未有正面回應，僅重申「履行與政府相關運作的政府人員」可獲豁免。

涉用假App拘5人包括公務員

除應內地意見收緊豁免群組，本港大部分政府場所昨起亦強制市民使用「安心出行」。不過，有5人昨在灣仔入境事務大樓，懷疑使用虛假「安心出行」程式，涉嫌行使虛假文書被捕，據了解包括一名入境事務主任、一名入境事務助理、一名審計署職員和兩名外判公司職員。李家超回應時，指不能夠接受有公務員以違法手段避用「安心出行」，執法部門將依法處理。

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入境事務大樓有職員監察市民「掃碼」。(蘇文傑攝)
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昨起入食環署街市要用「安心出行」。(莊振邦攝)

入街市醫院「掃碼」安排欠妥善

進場時須用「安心出行」的還包括街市和醫院等地，但首日在深水埗北河街街市外，不時有人抵達後才「恍然大悟」，入口擠滿匆忙掏出智能電話的訪客。現場所見，職員安排訪客「填紙仔」前未有查詢對方是否獲豁免人士，長者楊婆婆更向本報稱，未有被要求用「安心出行」或寫紙仍能入內。街坊楊伯直斥安排擾民、門外情況混亂，「無嗰樣整嗰樣」，又指「以前開開心心買完嘢就走，依家搞到咁」。

油麻地街市枱商聯會主席陳袁輝昨在電台節目稱，政府應一早設計好哪些入口須安排保安駐守，認為目前公共街市人手不足，難以確切執行新安排，盼政府暫時豁免公共街市直至有足夠人手。食環署管工職系工會秘書劉偉德就稱，部分街市因人手不足，令安排形同虛設，希望政府高層先想清楚措施的行政安排。

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醫管局轄下公立醫院的訪客，昨起亦要強制用「安心出行」。伊利沙伯醫院門外昨貼有大量「安心出行」場地二維碼，但在場職員對新安排一知半解，包括要求所有人掃碼而不提供「填紙仔」方案、不知進入醫院接種疫苗能否豁免用「安心出行」等。帶同女兒覆診的陳女士批多此一舉，惟坦言沒有辦法，「醫院都有晒紀錄有咩人嚟睇醫生，仲要我哋『嘟』……冇辦法啦，都要睇醫生㗎。」公務員事務局長聶德權昨指，相信大部分市民已習慣使用程式，當局會彈性處理未能使用的人士。李家超亦稱，明白部分市民不習慣新措施，需要時間適應，並強調措施只為防疫抗疫。

疫情方面，本港昨增一宗輸入個案，56歲男機組人員是上周一名確診機組人員的密切接觸者，帶有L452R變異病毒株，年初已在沙特阿拉伯接種兩劑復必泰疫苗。聶德權並透露，本周內將公布接種第三針的安排，但接種中心或會減至少於10間。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/為盡快與內地通關-全面收緊豁免檢疫-291168
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