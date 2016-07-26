為盡快與內地通關 全面收緊豁免檢疫

港府早前與內地專家商討通關事宜時，獲建議要採取更貼近內地的防疫政策。現行多個免檢疫群組，下周五(12日)起將全數取消，只保留5個必要的群組，而領事館人員則大幅收緊可居家隔離的條件。另外，政府昨強制市民進入大部分政府場所時，必須用「安心出行」，但不少市民對新安排仍感迷茫和不滿，更有5人涉嫌用假程式被捕。

為盡快獲內地同意恢復通關，港府昨宣布下周五起，將大幅削減可享豁免入境強制檢疫的群組，包括居於沙頭角內地範圍的港人、為港府提供疫情意見或進行研究的防疫專家、住內地的上水屠房職員、銀行業高級行政人員及上市公司董事等。至於現時可在家檢疫的外國領事館人員，同日開始都要改到指定檢疫酒店隔離，只有總領事或同等及較高職級的駐港代表，可選擇家居自我隔離，惟期間不得離開和接觸公眾。

獲豁免者入境按「閉環式管理」

政府表示，屆時只會保留維持本港社會運作及市民生活所需的豁免類別，包括跨境貨車、巴士司機及其相關必要人員、機組人員、貨船船員和「須履行與政府相關運作的政府人員」。他們來港後須按「閉環式管理」原則，遵守一系列防疫措施，包括進行多次檢測、隔離地點或可進行活動的嚴格限制等。若任何不屬這些類別的人士欲來港及豁免檢疫，政府稱只會按個別的特別情況考慮和嚴格審核。

政務司長李家超稱，收緊的安排是要進一步加強預防輸入個案，以及應對Delta變種病毒的不確定因素。他續說，過去曾兩次有獲准豁免酒店檢疫的領事館人員確診，更有人違反豁免條件，因此有必要取消有關安排，又指做法有利創造通關環境。被問到中央駐港機構如中聯辦的人員，是否同樣取消豁免安排時，李家超未有正面回應，僅重申「履行與政府相關運作的政府人員」可獲豁免。

涉用假App拘5人包括公務員

除應內地意見收緊豁免群組，本港大部分政府場所昨起亦強制市民使用「安心出行」。不過，有5人昨在灣仔入境事務大樓，懷疑使用虛假「安心出行」程式，涉嫌行使虛假文書被捕，據了解包括一名入境事務主任、一名入境事務助理、一名審計署職員和兩名外判公司職員。李家超回應時，指不能夠接受有公務員以違法手段避用「安心出行」，執法部門將依法處理。

入街市醫院「掃碼」安排欠妥善

進場時須用「安心出行」的還包括街市和醫院等地，但首日在深水埗北河街街市外，不時有人抵達後才「恍然大悟」，入口擠滿匆忙掏出智能電話的訪客。現場所見，職員安排訪客「填紙仔」前未有查詢對方是否獲豁免人士，長者楊婆婆更向本報稱，未有被要求用「安心出行」或寫紙仍能入內。街坊楊伯直斥安排擾民、門外情況混亂，「無嗰樣整嗰樣」，又指「以前開開心心買完嘢就走，依家搞到咁」。

油麻地街市枱商聯會主席陳袁輝昨在電台節目稱，政府應一早設計好哪些入口須安排保安駐守，認為目前公共街市人手不足，難以確切執行新安排，盼政府暫時豁免公共街市直至有足夠人手。食環署管工職系工會秘書劉偉德就稱，部分街市因人手不足，令安排形同虛設，希望政府高層先想清楚措施的行政安排。

醫管局轄下公立醫院的訪客，昨起亦要強制用「安心出行」。伊利沙伯醫院門外昨貼有大量「安心出行」場地二維碼，但在場職員對新安排一知半解，包括要求所有人掃碼而不提供「填紙仔」方案、不知進入醫院接種疫苗能否豁免用「安心出行」等。帶同女兒覆診的陳女士批多此一舉，惟坦言沒有辦法，「醫院都有晒紀錄有咩人嚟睇醫生，仲要我哋『嘟』……冇辦法啦，都要睇醫生㗎。」公務員事務局長聶德權昨指，相信大部分市民已習慣使用程式，當局會彈性處理未能使用的人士。李家超亦稱，明白部分市民不習慣新措施，需要時間適應，並強調措施只為防疫抗疫。

疫情方面，本港昨增一宗輸入個案，56歲男機組人員是上周一名確診機組人員的密切接觸者，帶有L452R變異病毒株，年初已在沙特阿拉伯接種兩劑復必泰疫苗。聶德權並透露，本周內將公布接種第三針的安排，但接種中心或會減至少於10間。

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