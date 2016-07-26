無國界記者｜37人列「新聞自由掠奪者」 特首林鄭月娥上榜

無國界記者組織(Reporters Without Borders，RSF)公布2021年「新聞自由掠奪者」(Press freedom predators)37人名單，當中包括國家主席習近平、行政長官林鄭月娥、俄羅斯總統普京、北韓領袖金正恩、白俄羅斯總統盧卡申科，以及巴西總統博爾索納羅等。

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無國界記者指，這37名國家元首或政府領袖，透過建立審查機構、任意監禁記者或煽動對記者的暴行來踐踏新聞自由。組織形容林鄭月娥是習近平的「傀儡」，以「愛國」之名實行審查。在對林鄭月娥的介紹中，指她2019年推出修訂《逃犯條例》，引發示威，對警察暴力對待記者視若無睹；林鄭月娥針對《蘋果日報》及香港電台，導致《蘋果日報》倒閉，又透過委任新廣播處長，在港台建立內部審查制度、干預編採等，並播出由林鄭月娥主持的節目。港府凍結《蘋果日報》公司資金令該報停刊，以司法手段針對其創辦人黎智英，以國安法控告立法會前議員、前記者毛孟靜等。

林鄭：外國政客和媒體不斷抹黑國安法

林鄭月娥昨日在在國安法法律論壇上指，外國政客和媒體不斷質疑和抹黑國安法，詆譭國安法損害人權、遏制言論和集會等自由、破壞法治等。她強調，國安法下絕大多數市民的人權和自由不受影響，並舉例稱在政府新聞發布系統登記的媒體有201間，比去年有增無減，形容傳媒及市民每天都在行使監督的權利及批評特區政府施政的自由。