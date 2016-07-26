無所遁形｜蘋果將為美國iPhone用戶裝掃瞄軟件檢查兒童色情影像

美國蘋果公司證實，將在美國為iPhone用戶加入掃瞄程式，檢查用戶是否藏有性侵犯兒童的照片。

蘋果公司指，有關功能將連同下一代iOS15系統推出，用戶上傳照片到雲端系統前，手機將檢查照片，並與有關性侵犯兒童的影像資料庫比對，若發現用戶有相關影像，將會通知管理人員進行核實，並在有需要時通知執法部門。

蘋果公司指，有關安排只針對美國用戶，強調系統出錯的比率是一萬億分之一，用戶帳號遭停用時，亦可透過機制上訴。

英國《金融時報》早前引述消息報道，蘋果公司計劃在美國用戶的iPhone上，安裝掃描軟件，以偵測涉及兒童色情圖像，一旦檢測到懷疑內容，就會由審核人員評定是否有需要聯繫執法部門跟進。

專家憂變相形成監控手機使用者

不過，有私隱問題專家擔心，有關技術等同展開監控，可改用作掃描任何針對性的內容，包括恐怖襲擊或反政府示威，憂慮其他國家會向蘋果提出檢查用戶手機資料的要求，變相形成監控手機使用者。

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