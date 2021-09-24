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無業漢刺傷何君堯　被控傷人等罪判囚9年
21 分前
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何君堯高等法院有意圖傷人傷人企圖謀殺
無業漢刺傷何君堯　被控傷人等罪判囚9年
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建制派立法會議員何君堯前年在屯門擺街站期間，被一名佯裝獻花的男子用刀刺傷，在胸口造成約2厘米傷口。涉事男子早前經協商下承認有意圖傷人、傷人兩罪，而企圖謀殺罪則存檔法庭，案件今日(27日)於高等法院判刑，法官杜麗冰判處被告監禁9年。

31歲被告董栢輝報稱無業，被控企圖謀殺罪，指他於2019年11月6日，在屯門啟豐花園與海翠花園之間的行人路，企圖謀殺何君堯，另被控有意圖傷人作為交替控罪，指他於同日同地，非法及惡意傷害何君堯。另外，被告被控傷人罪，指他於同日同地，非法及惡意傷害男子張英才。

何君堯屯門街站被刺

案情指，於2019年11月6日，何君堯在屯門碼頭輕鐵站對開就區議會選舉擺街站，早上8時許被告手持一束花，上前向何表示是其支持者，並要求合照。何答應後，被告突然取出一把長39厘米、刀鋒20厘米的刀，並刺向何的胸部，何身旁的保鑣張英才上前阻止同受傷。被告當場遭制伏並被捕。

控方早前於庭上播放片段，顯示被告被制伏後曾高呼「今日嚟咗就無諗過有命走」，以及「何君堯721襲擊係你做嘅」、「何君堯你應該死」，並斥何不配成為議員。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/無業漢刺傷何君堯　被控傷人等罪判囚9年-286367
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