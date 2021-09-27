無業男涉扮TB呃性交 女同志一度以為「異物」是性玩具

一名年約30歲的無業男子涉嫌在女同志交友應用程式中自稱是「TB」(男性化的女同性戀者)，從而認識另一名年約20歲的女同志，並邀請對方到酒店進行「SM」性行為，案件今日在高等法院續審。女同志X供稱，被告進入酒店房後一直沒開聲說話，於床上亦用被子遮蓋身體，當感到有異物進入身體，當時想及是否有陽具形狀的性玩具，曾問及被告「乜嘢嚟」，但感覺到異物濕滑及有肉的質感時，隨即懷疑被告可能是男人，於是推開對方，離開酒店及報警。

女事主X作供指，案發當天比被告早到酒店，當被告手持汽水進入房間時，她的認知是被告為女人，強調若知道被告是男人，便不同意和他「開房」及進行任何性交或性行動，而同被告在進行「SM」期間，被告並無說話及脫去衣服。

曾問「呢個真係你嘅陽具？」

她續稱，自己上床後，被告亦爬上床，並用手指抽插其下體，之後被告抽出手指，她感覺有異物進入其下體，一度以為是陽具形狀的性玩具，並問「乜嘢嚟？」，被告就問「舒唔舒服？」。她說感覺到異物濕滑及有肉的質感，隨即懷疑被告可能是男人，數次大力推開對方，惟被告一直壓著她的身體繼續抽插，約1分鐘後她最終推開對方，並離開酒店。

女事主X憶述，當時推開被告後才看見他的陽具，覺得驚慌徬徨、混亂及不知所措，並問被告「呢個真係你嘅陽具？」，以確定被強姦，她供稱當時感到「好反感，覺得佢好變態」，想要立即離開酒店。

被告曾子豪(30歲)，被控一項強姦及一項非禮罪，控罪指他於2020年2月27日，在觀塘一酒店房間內強姦及猥䙝侵犯女事主X。

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