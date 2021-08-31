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VIET SPA 4人否認管理賣淫場所　辯方擬傳召蔡展鵬作供
56 分前
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蔡展鵬國安處香港警察無牌按摩片賣淫場所Viet Spa東區裁判法院
VIET SPA 4人否認管理賣淫場所　辯方擬傳召蔡展鵬作供
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無牌按摩店4人否認管理賣淫場所　辯方擬傳召蔡展鵬作供

警方時任國安處長蔡展鵬涉光顧無牌按摩店的事件曝光後，肇事按摩店的按摩師等3女1男被控管理賣淫場所、經營沒有有效經營牌照的按摩院等6罪。各被告否認全數控罪，主任裁判官徐綺薇下令將案件押後至10月21日進行審前覆核。屆時控方將傳召10名證人，辯方大律師戴偉奧則向傳媒透露，擬傳召蔡展鵬作供。

VIET SPA 4被告否認控罪

4名被告依次為36歲女按摩師李亦晴、34歲無業越南籍女子元秋香、35歲女按摩師張明芳及61歲無業男子胡炳雄。首兩名被告被控於今年3月19日在莊士敦道勝意大樓1樓A，管理賣淫場所及管理沒有有效經營牌照的按摩院VIET SPA；第二、三被告被控於去年10月28日及11月5日在同地管理賣淫場所；第四被告則被控去年10月28日至今年3月19日期間在同地管理賣淫場所及管理沒有有效經營牌照的按摩院VIET SPA。

蔡展鵬調任人事及訓練處長

事發後蔡展鵬休假接受調查，至上月初律政司確定事件沒有刑事成分。蔡展鵬早前調任警務處人事及訓練處長，並已復工。

相關新聞：

蔡展鵬案獲律政司確定不涉刑事　本月中調任人事及訓練處長

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/無牌按摩店4人否認管理賣淫場所　辯方擬傳召蔡展鵬作供-282857
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