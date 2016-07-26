無綫稱遭網絡欺凌 鄧炳強：警正全面調查
4 小時前
無綫稱遭網絡欺凌 鄧炳強：警正全面調查
無綫電視(TVB)報警，指有網民企圖煽動他人抵制無綫，並對其客戶及旗下藝人進行無差別的網絡欺凌，導致該台蒙受損失，破壞香港營商環境，繼而導致香港不穩。保安局長鄧炳強回應，警方正全面調查，目前法例有刑事恐嚇罪和不誠實使用電腦罪，會檢視目前法例是否有灰色地帶，考慮是否立法改善，法改會亦正就電腦相關的罪行，作全盤檢視。
對於記協批評近日投訴警察課和監警會未能協助在反修例示威中，被警員不當對待的記者討回公道，保安局長鄧炳強回應指，記協轉介27宗投訴資料時，未有提供投訴人的資料和聯絡方法，而警方過去兩年已經超過30次，要求記協將警方的聯絡方法交給投訴人，或向警方提供投訴人聯絡資料，以便調查，但記協並無做到，他不揣測箇中原因。
8紀律部隊人員涉嘲諷林婉儀殉職被停職
此外，水警高級督察林婉儀執勤期間墮海殉職案，鄧炳強在立法會表示，至今共有8名紀律部隊人員涉嫌發表嘲諷言論正被停職，當局會先從刑事方向調查事件，不足夠檢控就會進行紀律處分，他強調停職對紀律部隊是件很嚴重事情。
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