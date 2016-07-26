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布川事件｜日漢無辜入獄29年僅獲賠522萬
53 分前
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日本殺人案櫻井昌司杉山卓男日本政府冤獄布川事件
布川事件｜日漢無辜入獄29年僅獲賠522萬
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櫻井昌司當年被日本警察逼供下無辜入獄29年。(網上圖片)

在日本，一名74歲男子櫻井昌司因為一宗警員違法取證的冤案而入獄29年，經過與日本政府糾纏多年之後，今日(27日)獲法庭判決，日本政府及縣政府須向他賠償7,390萬日元（約522萬港元）。

1967年，在日本茨城縣發生一宗殺人案，一名62歲的建築工人遺體在利根町的布川被發現，其後日本警方拘捕兩名年輕男子櫻井昌司及杉山卓男。案件僅以被告人的自白，而沒有其他證據下，兩人被判有期徒刑。至1996年，有組織為二人翻案，並獲得假釋，至2011年法庭指出取證的警察以違法手段取得證供，兩人獲判無罪，杉山卓男在2015年逝世，該案在日本被稱為「布川事件」。

批警違法逼供致冤案

雖然二人曾要求國家賠償各1.3億日元（約919萬港元），但今日二審，法庭僅判櫻井昌司獲得7,390萬日元的賠償。

在一審時，櫻井指若非警方違法取證，他早就無罪。可是，日本政府及茨城縣政府提出上訴，而今日完成二審後，法庭指出當時警察的逼供行為是違法和背離社會現實，故日本政府及縣政府須向櫻井支付7,390萬日元賠償。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/無辜入獄29年　日漢僅獲賠522萬-282261
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