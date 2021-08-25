煤氣公司推WiFi智能報錶及「報錶易」 以便殘障人士

煤氣公司今日(15日)宣布，推出新一代動創新，現已推出新一代煤氣智能報錶系統，利用WiFi連線，為用戶每月定時自動報錶，省卻每月人手報錶的程序。另外，煤氣公司推出「煤氣報錶易」服務，分階段為經社福機構轉介的合資格視障及輪椅人士免費安裝智能報錶，協助視障及輪椅人士。項目由香港社會服務聯會作為支持機構。

全新的智能煤氣報錶系統配備上一代的藍牙報錶功能，並新增WiFi連線報錶，用戶無需安裝任何額外設施，只需在個人智能手機下載「煤氣智能報錶」流動應用程式，並設定WiFi連線自動報錶後，智能讀錶器便會獲取煤氣錶度數，每月定時自動把數據傳輸至煤氣公司。用戶亦可使用藍牙模式，透過智能手機手動一鍵報錶，以及隨時查看煤氣錶度數。而視障及輪椅人士只需透過一次簡易設定，系統就會定時自動報錶，不用再向親友或社福機構求助，智能報錶系統大幅簡化整個報錶程序。

由香港盲人輔導會轉介的視聽障人士莊先生指，他本身不能利用電話報錶，亦不懂在網上處理，以往每月要想盡辦法自行抄錶，再把煤氣錶度數傳真至客戶服務中心，但近年視力逐漸衰退，令報錶變得愈來愈困難。他指，自從煤氣公司推出全新的智能報錶系統，簡化程序，幫助他省時省力和準時報錶，減少生活上的不便。