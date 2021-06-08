煤氣公司獲「中銀香港企業環保領先大獎2020」雙項大獎 近六年第四次得「製造業金獎」

香港中華煤氣有限公司於香港工業總會和中國銀行(香港)贊助的「中銀香港企業環保領先大獎2020」評選中，榮獲「製造業金獎」及「可持續發展企業大獎」兩項大獎，充分肯定煤氣公司在致力推動可持續發展、引領邁向零碳世代的道路上，推出各類創新環保項目、大力節能減排的傑出表現和貢獻。

今次更是煤氣公司近六年第四次榮獲「製造業金獎」，並從800多家參與企業中脫穎而出，在評選準則「可持續發展」一項中獲得最高分，成為首家、亦是唯一獲頒本年度新增設「可持續發展企業大獎」的企業，成績驕人，亦備受外界認同。

陳永堅︰表揚了煤氣公司致力創建可持續發展貢獻

煤氣公司常務董事陳永堅表示，這兩項榮譽表揚了煤氣公司在致力創建可持續發展的貢獻，公司以『企業增長=創新力x執行力』的理念為基礎，堅持將環境、社會及管治議題納為業務營運的首要考慮，並鼓勵同事以嶄新思維推動環保，締造可持續發展的未來，以及為持分者創造長遠價值。展望未來，公司會繼續善用科技拓展智慧能源，向可再生能源方向邁進，助力國家實現「雙碳」目標。

一直以創新和環保為本

煤氣公司補充指，多年來一直以創新和環保為本，積極投放資源於多個創新並可持續發展的計劃，涉及環保和社區層面，涵蓋香港及內地。當中環保項目包括「城市有機廢物資源化利用項目」有在蘇州工業園建立了首個城市有機廢物資源化利用項目，廠房每日可處理共800噸廚餘、餐餘、綠化垃圾及垃圾滲濾液等，將其轉化成天然氣、油品及固體燃料，供園區內外使用。「太陽能綜合抽濕鮮風櫃」則在位於尖沙咀中間道的HZentre採用太陽能綜合抽濕鮮風櫃，將抽濕輪放入鮮風櫃，並利用煤氣熱水爐配合太陽能集熱器系統將水加熱，用於烘乾抽濕輪以還原其抽濕能力，有效減少能源消耗及改善室內空氣質素。「熱水爐水力發電模組」在熱水爐水力發電模組將水流產生的能源轉化為電能，用以點燃爐具，免卻熱水爐需要定期更換電池的問題，大幅減少棄置廢舊電池所造成的環境污染。

社區項目則包括「轉廢為寶水耕系統及校際環保科探大賽」這是為提升學生的環保意識及對STEM的學習興趣，煤氣公司舉辦環保科探大賽，把廢舊的聚乙烯管升級為太陽能水耕種植系統，並捐贈予中小學進行水耕實驗，增進學生的環保知識和提升他們的解難能力。