照顧搵食車 港產銀離子消毒進駐車廂空間

新冠肺炎嚴重打擊跨境客運和物流行業，縱使近期市民接種疫苗比率已日漸提高，但打齊兩針不等於完全免疫。為減二次感染和群組爆發，大眾運輸如的士與小巴、貨運車廂等密閉空間的鮮風系統不容忽視。港產科企Aurabeat宣布與Scania、Volkswagen、Mercedes Benz等車廠合作，為本地物流運輸及私家車改裝車用濾網，改善車廂空氣質素。



科大前教授創立 關注氣霧傳播

港產科企Aurabeat由司徒健南博士Roger創立，他是香港科技大學前助理教授，2003年沙士時已致力研究冠狀病毒在室內氣霧傳播途徑和閉密空間淨化方法。現為Aurabeat技術總監的Roger，去年研發了AG+銀離子消毒技術，採用專利鹼性塗層，有效破壞新冠病毒外殼的蛋白質結構細胞膜，讓銀離子進入其核糖核酸，當接觸病毒時便能抑制病毒複製能力，最後銀離子游離出來令細胞死亡。Roger補充，「通過美國權威機構MRI Global檢測，從患者身上分離出病毒進行測試，證實能在30分鐘內消滅99.9%懸浮在空氣中的新冠病毒。」Roger還指針對現時流行的Delta等多款變種病毒，由於其生物結構基本不變，故相關技術仍能有效殺滅。



無障礙應用 近乎零壓降

現時AG+銀離子消毒技術已應用於家用和商舖的空氣清新機、政府機構如香港消防處、過半數公立醫院的中央空調系統等，連酒店與健身場所也應用此技術。然而運輸業界向Roger反映需要，擔心「搵食車」長時間在車廂內作業，因車用抽風效能不及樓宇而有群組爆發風險，影響工作。「汽車行駛時濾網震動令吸附的病毒和塵埃重新從出風口流入車廂，但改裝車用抽風馬力又會影響車廂制冷效能。」

針對車廂環境，該技術以塗層形式加入在不同尺寸的濾網上，實驗證明無明顯氣流阻力的壓降問題，也毋須額外電力或光源驅動，改裝近乎零難度。他呼籲車主們本月下旬起可聯絡車行登記更換，「由於此技術屬於非揮發性，過濾效能長達兩年，減省營運開支。」再者，不少食店反映店舖面積太小，連容納座地式空氣淨化機也有困難，阻礙客人進出，對此Roger團隊現正設計懸吊式空清機型號，期望能協助小店度過難關。

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