照顧腎衰竭病父 做兼職理家務愈戰愈強 科大生︰ 感激經歷 培養堅強性格

部分人面對逆境會氣餒，但部分人卻因此愈戰愈強，正如諺語「當上帝為你關了一扇門，必定為你開一扇窗」。出生單親基層家庭的梁高浚(Kevin)，父親更因腎衰竭無法工作，Kevin中學已做兼職幫補家計，日常既要應付學業、兼職、照顧父親，還要打理家務，有人或會因此自暴自棄，但Kevin笑指，感激這段經歷培養自己堅強的性格。而他的堅毅亦獲回報，文憑試更以4科5*和1科5級佳績考入科大，因為家庭環境加上成績優異，入學以來已獲得逾十個獎學金及助學金計劃，減輕其家庭經濟壓力之餘，亦容許他繼續追夢。

Kevin的父母一早離異，自小與父親相依為命，而父親在他出生前已有腎病，其後因腎衰竭無法工作，只能靠綜援應付生活。Kevin於中學開始做兼職，面對這樣家庭環境，有人或會選擇中學畢業後便全職工作，但他深明知識改變命運，亦不願屈服於逆境，中學時期雖然要兼職、做家務、照顧父親，仍咬緊牙關學習，文憑試考獲4科5*及1科5級共29分佳績，並獲香港科技大學取錄，現為數據科學與技術課程三年級生，更主修3個課程，校內成績平均積點(GPA)達3.8。

其中一個主修科為計算機科學，Kevin矢志透過數據科技以幫助有需要的人。喜好編程的他，受一名患唐氏綜合症親友啟發，因對方說話語序混亂，他計劃成立名為YouVoice的學生組織，正在研發人工智能語音機器人，以識別語言發展遲緩兒童的錯誤再提供訓練。他稱過去即使辛苦，但從來沒想過放棄，亦感激這段經歷培養自己堅強的性格。



獲十多個獎學金助學金助續追夢

成績優異、熱心參與社會服務工作，入學以來已獲十多個獎學金及助學金，合計約60萬元，他最近更獲一間本地銀行資助的30萬元海外學習獎學金。他指，這正好用於新學年到美國麻省理工學院交流，因為單是學費要20萬元，以他的經濟環境，若沒有該筆海外學習獎學金確實「掹掹緊」，現時可將該30萬元支付學費及在美國生活費。

除Kevin外，科大一年級生林浩瑋(Howard)亦有類似的經歷，高中時父親突然身體不適，母親與姐姐為此四處奔波，驅使他努力讀書為家人帶來更好的生活，成績更躍升至全級第一。最後他在文憑試獲5科5**佳績入讀科大風險管理及商業智能學，亦獲入學獎學金逾38萬元，頓時舒緩了家庭的經濟壓力，這可讓他可專注學業和實習，上學年GPA逾4。



科大可批全額學費獎學金

中學文憑試明(21日)放榜，各大院校均推出不同獎學金吸納成績優秀的尖子入學。香港科技大學設文憑試獎學金，最高可獲全額學費獎學金及5.5萬元(GPA達3.0或以上可續領)，另提供一次過海外學習獎學金4萬元。考獲1科5**可獲一次過獎學金最少5千元，成績更佳者可獲更高額獎學金。科大去年共批逾8,500萬元獎助學金，2千名學生受惠。另設資助類型獎學金，因疫情受經濟影響的同學可申請「新型冠狀病毒紓困援助金」，去年批出逾500萬元，約200人受惠。