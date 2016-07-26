Am730
Am730
Am730
Am730
News
照顧3類群組 專家組建議打第三針
22 分前
#Hashtags
新型肺炎新冠疫苗疫苗接種第三針免疫力弱醫護人員長者溝針輸入個案變種病毒安心出行新冠肺炎
照顧3類群組 專家組建議打第三針

本港新冠疫苗接種計劃已展開244日，有440.6萬人已接種兩針疫苗，佔適齡人口65.4%。衛生署轄下兩個科學委員會昨建議，3類特定群組人士日後要接種第三針，包括免疫力弱人士、60歲以上長者和醫護人員等高暴露群組，以及染疫後康復的人士，其中早前接種科興疫苗的人士，更可在第三針「溝針」打復必泰。另外，本港昨新增5宗確診個案，包括一名潛伏期曾在港的機組人員。

news-images
news-images
(左起)劉宇隆、許樹昌和徐樂堅昨交代會議共識。(鍾式明攝)
 news-images

衛生署轄下兩個科學委員會昨舉行聯席會議後，建議3類高危群組人士接種第三針新冠疫苗，第一類為免疫力弱人士，如患癌、曾接受器官移植、需要洗腎或愛滋病病人等，他們最快應在接種第二針後的4星期打第三針。第二類就是高風險群組，包括60歲以上長者、高暴露群組如醫護人員、跨境司機、在機場或酒店工作人士，以及長期病患者等，可在第二針後6個月打第三針。已康復的確診者本身已有抗體，在接種一針疫苗後抗體仍可維持高水平，但他們如有需要，與醫生商討後可在6個月後接種第二針。

打科興者第三劑可「溝針」

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌稱，首兩針接種科興的人士，第三針可考慮「溝針」轉打復必泰，因為其抗體水平會較高，但預告接種短期內或有較多疼痛情況。不過，他指由於沒有相關數據，不建議打復必泰的人第三針轉打科興，除非於接種第二針時出現過敏反應等。衛生防護中心總監徐樂堅說，將有序為相關群組接種第三劑，需要時會向藥廠補購疫苗，但現時未掌握確實人數，又稱屆時免疫力低的人士或要出示證明文件。

世衛早前修改指引，建議可同時接種新冠及流感疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，委員會討論後決定維持現有建議，即接種兩款疫苗時應相隔14日，以便區分打不同針後出現的不良反應，「只是我們想採取較謹慎、保守的措施。」不過，他強調安排仍有彈性、需要時亦毋須等足14日，例如有傷口的病人需打破傷風針、接種子宮頸癌疫苗後因出國而要打新冠疫苗等。

科興已於月中向衛生署提交降低接種年齡至3歲的申請，徐樂堅指署方正審核和整理藥廠提交的相關數據，暫未有下調接種年齡的定案。現時12至17歲青少年只打一針復必泰，都會視作已完成接種，劉宇隆指他們的抗體水平，到明年中、下旬就會隨時間下降，屆時要再了解打第二針復必泰出現心肌炎的機率，以及視乎第二代疫苗會否改善心肌炎問題後，再決定相關安排。

昨增五輸入確診

疫情方面，本港昨增5宗輸入確診個案，包括一名潛伏期內曾居愉景灣的貨機機組人員，另有兩人帶有L452R變異病毒株，初步確診則少於5宗。原訂昨晚屆滿的社交距離措施，將維持原狀延長多14日至下月10日，食物及衛生局發言人稱，由於要為日後恢復與內地通關或跨境出行創造有利條件，故有必要維持現行措施。繼政府場所和醫管局後，司法機構昨宣布下月起，所有進入法院大樓的訪客須使用「安心出行」，其中與訟雙方、他們的親屬、證人和陪審員等，如他們身上沒有智能電話，可獲豁免但需要登記個人資料。

照顧3類群組 專家組建議打第三針

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/照顧3類群組-專家組建議打第三針-290497
#Hashtags
新型肺炎新冠疫苗疫苗接種第三針免疫力弱醫護人員長者溝針輸入個案變種病毒安心出行新冠肺炎

住宅租金指數連升7個月 分析料樓市全年仍升近一成

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
住宅租金指數連升7個月 分析料樓市全年仍升近一成
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多