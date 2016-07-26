照顧3類群組 專家組建議打第三針

本港新冠疫苗接種計劃已展開244日，有440.6萬人已接種兩針疫苗，佔適齡人口65.4%。衛生署轄下兩個科學委員會昨建議，3類特定群組人士日後要接種第三針，包括免疫力弱人士、60歲以上長者和醫護人員等高暴露群組，以及染疫後康復的人士，其中早前接種科興疫苗的人士，更可在第三針「溝針」打復必泰。另外，本港昨新增5宗確診個案，包括一名潛伏期曾在港的機組人員。

衛生署轄下兩個科學委員會昨舉行聯席會議後，建議3類高危群組人士接種第三針新冠疫苗，第一類為免疫力弱人士，如患癌、曾接受器官移植、需要洗腎或愛滋病病人等，他們最快應在接種第二針後的4星期打第三針。第二類就是高風險群組，包括60歲以上長者、高暴露群組如醫護人員、跨境司機、在機場或酒店工作人士，以及長期病患者等，可在第二針後6個月打第三針。已康復的確診者本身已有抗體，在接種一針疫苗後抗體仍可維持高水平，但他們如有需要，與醫生商討後可在6個月後接種第二針。

打科興者第三劑可「溝針」

新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌稱，首兩針接種科興的人士，第三針可考慮「溝針」轉打復必泰，因為其抗體水平會較高，但預告接種短期內或有較多疼痛情況。不過，他指由於沒有相關數據，不建議打復必泰的人第三針轉打科興，除非於接種第二針時出現過敏反應等。衛生防護中心總監徐樂堅說，將有序為相關群組接種第三劑，需要時會向藥廠補購疫苗，但現時未掌握確實人數，又稱屆時免疫力低的人士或要出示證明文件。

世衛早前修改指引，建議可同時接種新冠及流感疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆指，委員會討論後決定維持現有建議，即接種兩款疫苗時應相隔14日，以便區分打不同針後出現的不良反應，「只是我們想採取較謹慎、保守的措施。」不過，他強調安排仍有彈性、需要時亦毋須等足14日，例如有傷口的病人需打破傷風針、接種子宮頸癌疫苗後因出國而要打新冠疫苗等。

科興已於月中向衛生署提交降低接種年齡至3歲的申請，徐樂堅指署方正審核和整理藥廠提交的相關數據，暫未有下調接種年齡的定案。現時12至17歲青少年只打一針復必泰，都會視作已完成接種，劉宇隆指他們的抗體水平，到明年中、下旬就會隨時間下降，屆時要再了解打第二針復必泰出現心肌炎的機率，以及視乎第二代疫苗會否改善心肌炎問題後，再決定相關安排。

昨增五輸入確診

疫情方面，本港昨增5宗輸入確診個案，包括一名潛伏期內曾居愉景灣的貨機機組人員，另有兩人帶有L452R變異病毒株，初步確診則少於5宗。原訂昨晚屆滿的社交距離措施，將維持原狀延長多14日至下月10日，食物及衛生局發言人稱，由於要為日後恢復與內地通關或跨境出行創造有利條件，故有必要維持現行措施。繼政府場所和醫管局後，司法機構昨宣布下月起，所有進入法院大樓的訪客須使用「安心出行」，其中與訟雙方、他們的親屬、證人和陪審員等，如他們身上沒有智能電話，可獲豁免但需要登記個人資料。

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