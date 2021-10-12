照騙、假用家感受氾濫 小紅書道歉 強調嚴打灰黑產業

內地網購與社交平台「小紅書」近日被內地女團SNH48明星殿堂成員李藝彤吐槽「照騙」嚴重，去到小紅書用戶介紹的海南三亞「秘景」時，發現所謂美景都是濾鏡過度修飾的結果，實際完全是兩回事。事件掀起網民熱烈討論，不少網民都表示曾經中招。

小紅書：將推踩坑榜

小紅書周日道歉，指部分用戶分享景點時過度美化，又無標明是攝影作品，被作為旅行指南使用，「觀看者實地探訪後出現較大落差，產生了被欺騙的感受」。 小紅書又表示，會嘗試推出「景區評分榜、踩坑榜」等產品，並呼籲用戶避免在向他人介紹景點時過度修飾照片，強調《小紅書社區公約》有過相關倡議。

代寫代發「用家感受」每篇4至5元人仔

不過，事件仍未平息。江蘇省廣播電視總台報道，有平台招募小紅書用戶做產品推廣、代發廣告文案等，每篇報酬4至5元(人民幣，下同)。有小紅書用戶表示，自己只有60名粉絲，早前也被招攬「做推廣」，原以為是收到產品使用後發表真實感受，但對方傳來圖文要求一字不改上載，每篇3元，多人按讚還有額外獎勵。

小紅書：已刪逾160萬條代寫代發招募連結

小紅書今晚回應稱，持續嚴打各類代寫代發灰黑產業作弊行為，強調自2019年成立專業團隊打擊以來，通過微信、百度貼吧、豆瓣、淘寶等跨平台舉報，已下架或屏蔽逾160萬個灰黑產業招募連結。

央視早在2019年揭發小紅書問題

央視2019年揭秘「帶貨圈」黑幕時，曾點名小紅書有代寫、代發、軟文過多等問題，「種草」(介紹某產品如何棒，在讀者心中種下想買的種子)、試用筆記多為虛假內容，只為吸引消費者購買。央視上月初再曝光，小紅書、抖音上所謂「真人試用推薦」種草筆記的發帖人，可能連用都未用過，而豆瓣等多個平台有不少針對小紅書、抖音的推廣合作、代寫代發、點讚評論的招募帖，相關帖子下面都有大量回覆和報名，用戶只需複製粘貼對方提供的圖文，就可獲幾元至幾十元報酬。