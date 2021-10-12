照騙及假用家感受氾濫 小紅書道歉強調嚴打

內地網購與社交平台「小紅書」近日被內地女團SNH48明星殿堂成員李藝彤吐槽「照騙」嚴重，去到小紅書用戶介紹的海南三亞「秘景」(圖左)時，發現所謂美景都是濾鏡過度修飾的結果，實際完全是兩回事(圖右)。事件掀起網民熱烈討論，不少網民都表示曾經中招。小紅書周日道歉，稱會嘗試推出「景區評分榜、踩坑榜」等產品，又呼籲用戶避免在向他人介紹景點和產品時過度修飾照片。

不過，事件仍未平息。江蘇省廣播電視總台昨報道，有平台大量招募小紅書用戶做產品推廣、代發廣告文案等，每篇報酬4至5元(人民幣，下同)。有用戶表示，早前被私訊招攬「做推廣」，原以為是收到產品使用後發表真實感受，但對方傳來圖文要求一字不改上載，每篇3元，多人按讚還有額外獎金。小紅書昨晚回應稱，持續嚴打各類代寫代發灰黑產業作弊行為，強調自2019年成立專業團隊打擊以來，已下架或屏蔽逾160萬條灰黑產業招募連結。

照騙及假用家感受氾濫 小紅書道歉強調嚴打