煽動抵制｜TVB報警 指有網民欺凌客戶藝人

網民近年批評無綫電視(TVB)新聞報道偏頗，自前年反修例運動後，網上更湧現抵制TVB節目和廣告商的呼籲和行動。TVB代表昨到灣仔警署報警，稱近日有網民在網上企圖煽動他人抵制該台，並對其客戶及旗下藝人進行無差別網絡欺凌。據悉，事件涉及旗下歌手胡鴻鈞下月舉行的演唱會。

電視廣播有限公司高級知識產權執法顧問關煜群，昨在無綫電視企業傳訊部總監黃德慧及立法會議員謝偉俊陪同下報警。關煜群說，涉及的滋擾事件數以千計，對客戶及藝人造成心理傷害，並令電視台蒙受損失、破壞香港營商環境，繼而導致香港不穩，遂報警求助。

據了解，事件與網民呼籲抵制下月底舉行的胡鴻鈞演唱會有關，案件現由網絡安全及科技罪案調查科跟進。胡鴻鈞表示，現階段專注準備演唱會，希望做到最好去回饋入場的歌迷和支持他的朋友。

TVB並重申，作為香港最大型廣播機構之一，有責任與執法機構及市民攜手維持社會和諧穩定，確保公眾安全，絕不容忍任何針對企業的網路欺凌行為。謝偉俊則認為，網民抒發喜好並無問題，關鍵在是否有組織地針對機構，又指言論若有組織及恐嚇性或「過界」。

煽動抵制｜TVB報警 指有網民欺凌客戶藝人