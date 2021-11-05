更新｜熊本69歲翁新幹線列車放火 承認仿傚京王線事件犯案

周一(8日)早上，一輛由廣島出發往鹿兒島的新幹線列車，在駛至熊本縣內期間，一名69歲男子在車廂內放火。火警及時被救熄，未有人受傷，而男子亦被制伏。警方透露，疑犯在審訊期間承認是仿傚上月底東京京王線事件犯案。

涉事新幹線列車由廣島出發往鹿兒島

日本傳媒報道，在今早日本時間約8時40分，編號「櫻花401號」的九州新幹線列車，從廣島出發往鹿兒島，在行駛到熊本站至新八代站之間，一名69歲男子突然往地板點火，列車隨即緊急停車。火警很快被救熄，並沒有人受傷。

熊本警方表示，疑兇三宅潔，居於福岡博多區，職業未明。承認在新幹線列車內，潑灑易燃液體後，以車票收據點火，並投向地板縱火。三宅更向警方表示：「因為看見了京王線的消息，所以就模仿了。」火警在早上約9時5分救熄，而新幹線列車停駛40分鐘後已經重開。警方以涉嫌在建築物等放火未遂將三宅拘捕。

列車案件頻生惹乘客不安

根據消息，當時的列車有約140名乘客，疑兇所在的第3號車廂約有30人。有同車的乘客表示：「我坐8號車廂，聽見有乘客跑着說『起火了』，真的很恐怖。列車內的事件不斷發生令人很不安。」事件引致九州新幹線有4列列車停駛，班次延遲最多51分鐘，影響約900名乘客。

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