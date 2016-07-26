熔斷機制｜英國客機7.1起禁止來港

食衞局今日宣布，周四(1日)凌晨零時起禁止所有由英國來港的民航客機着陸本港，並於當日起指明英國為A1組別極高風險地區，限制曾逗留於該地區逾兩小時的人士登上任何來港的民航客機，以阻止相關地區人士經轉機到港。

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當局指，本港曾於去年12月將英國列為極高風險地區，禁止曾逗留英國人士來港。直至4至5月期間，本港逐步放寬曾逗留英國人士的來港限制，包括於4月容許本港居民經指定航班回港，並由5月7日起將英國下調為甚高風險地區 (A2組指明地區)，以及由6月4日起再將英國下調為高風險地區 (B組指明地區)。

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不過，鑑於近期英國疫情持續反彈，以及「Delta」變異病毒株於當地廣泛傳播，同時有多宗涉及從英國抵港人士於機場檢測或強檢期間，發現帶有L452R變異病毒株的確診個案，港府已由今日起將英國上調為A2組指明地區。惟在過去數天，本港持續發現有從英國輸入、帶變異病毒株的個案，港府決定由7月1日起就英國實施地區性航班「熔斷機制」，並指明英國為A1組指明地區。目前極高風險地區還包括巴西、印度、印度尼西亞、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓及南非。