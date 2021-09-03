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熔斷機制｜菲律賓兩航班遭禁飛　勞工處：檢疫酒店將退款
3 小時前
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熔斷機制｜菲律賓兩航班遭禁飛　勞工處：檢疫酒店將退款
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早前已有兩個從菲國馬尼拉抵港的航班遭飭令禁飛，令僱主和中介公司大失預算。(資料圖片)

外傭早前可恢復從菲律賓及印尼來港工作，惟受「熔斷機制」所限，早前已有兩個從菲國馬尼拉抵港的航班遭飭令禁飛，令僱主和中介公司大失預算，須臨急更改機票，或被迫向指定檢疫酒店退房。勞工處回覆本報查詢時指，若外傭受航空公司修改或取消航班影響而無法抵港，在提交相關證明文件後，指定檢疫設施將不會向外傭收取房費。

外傭來港前必須先向指定檢疫酒店訂房，現時港府正提供1間供外傭隔離的指定檢疫酒店「香港荃灣絲麗酒店」，提供409間房，索價每晚800元，檢疫21天便需要1.68萬元。不過，政府設有航班熔斷機制，早前菲律賓航空PR300、宿霧太平洋航空5J272已先後觸發有關機制，被飭令禁止著陸本港至9月11日及16日，令不少已訂購機票及檢疫酒店的僱主或中介公司須臨急更改機票，或向酒店退房。香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭昨(3日)向本報表示，航班突遭禁飛令受影響的僱主及中介公司大失預算，而她亦未清楚檢疫酒店會否向受影響人士退款。

荃灣絲麗酒店至今未有回覆

本報記者昨日(3日)以市民身分向荃灣絲麗酒店的查詢熱線了解退房安排，但對方要求記者先提供訂房號碼。記者隨即表明身分，對方遂要求記者以電郵形式向酒店集團的營銷部查詢，但至今仍未獲任何回覆。記者再向食物及衛生局、勞工及福利局查詢檢疫酒店退房安排，食衛局昨晚回覆稱，荃灣絲麗酒店不屬於當局指定檢疫酒店計劃下的36間酒店，著記者向勞福局查詢。

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荃灣絲麗酒店為目前唯一供外傭檢疫的酒店。(資料圖片)

勞工處：不會收取房費

勞工處今日則回覆指，如外傭在來港前確診新冠肺炎，或因航空公司修改或取消航班，或受封城影響，而須修改或取消房間預訂，並能提交相關證明文件，指定檢疫設施不會向外傭收取房費。至於其他情況，處方建議可與指定檢疫設施溝通是否可退還訂房費用，指定檢疫設施會因應情況，酌情處理。 

相關新聞：熔斷機制｜馬尼拉抵港航班停剩國泰　菲傭供港恐再斷纜

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/熔斷機制｜菲律賓兩航班遭禁飛　勞工處：檢疫酒店將退款-283312
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