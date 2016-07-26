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熔斷機制｜馬尼拉抵港航線停剩兩班　菲傭供港恐再斷纜
16 分前
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熔斷機制｜馬尼拉抵港航線停剩兩班　菲傭供港恐再斷纜
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外傭可恢復從菲律賓及印尼來港工作。(資料圖片)

外傭自本周一 (8月30日)起可恢復從菲律賓及印尼來港工作，惟有專家早已表明或會因外傭確診，而觸發港府就航班制訂的「熔斷機制」，即航班被飭令禁飛抵港。本報統計發現，目前共有3間航空公司、共4個航班提供由菲律賓馬尼拉至香港的航線，惟截至周五 (9月3日)已有兩間航空公司、共兩個航班被飭令禁抵港兩周，若餘下兩個的航班遭遇同一命運，供港菲傭恐再「斷纜」。

按照政府最新規定，菲律賓和印尼屬於A組高風險地區，直至本周一 (8月30日)前，只有持港府認可的疫苗接種紀錄的港人才能登機返港。為恢復本港外傭供應，港府早前與菲印兩地政府商討有關安排，並由本周一起可恢復來港，但須持港府或當地認可的新冠疫苗接種紀錄，以及入住指定檢疫酒店「香港荃灣絲麗酒店」21天。

目前，提供菲律賓馬尼拉來香港的航線只有4個航班，包括菲律賓航空PR300、宿霧太平洋航空5J272及國泰航空CX918和CX906。菲航及宿航分別於本周日 (8月29日)和今日 (9月3日)被飭令禁飛抵港兩周，將於9月11日及9月16日才屆滿。若期間國泰兩個航班同樣觸發熔斷機制，菲傭將無法再從馬尼拉直接抵港，須改經其他城市抵港。

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目前僅剩下國泰航空兩個航班可從馬尼拉抵港。(資料圖片)

中介協會斥安排不周

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭坦言，港府應一早預視到有關安排，批評當局安排不周，「其實大家都知有機會會咁㗎啦，依家人哋訂曬酒店先嚟冇得飛」。她又說，目前正密切與菲律賓的外傭工會聯絡商討應對方案，但她坦言若連國泰都停飛，便束手無策。

香港僱傭公會主席陳東風亦批評，熔斷機制實施已久，並非今日才發明，相信「(政府)不嬲都覺得有機會停(飛)」。他又指，早前菲航航班禁止從馬尼拉來港，已讓受影響的僱主和中介公司「搞到佢哋陀陀擰」，須頻撲改機票，造成不便。

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外傭抵港須入住指定檢疫酒店「香港荃灣絲麗酒店」21天。(資料圖片)

國泰下周機票索價3600元起

根據國泰航空網站，下周來港的機票只剩下特選經濟艙及商務客艙，索價約3,600元至約7,000元不等。陳東風指，早前協助購買機票時，票價僅約1,200元至1,400元，但料有僱主仍願意花費買貴機票讓外傭來港。不過他說，萬一國泰同樣禁飛，唯有待限期屆滿才能恢復外傭來港。陳續稱，曾向荃灣絲麗酒店查詢，若住客因航班禁飛而無法入住，可獲安排退款或更改日期。

本報正就「熔斷機制」的安排，向食物及衛生局，以及勞工及福利局查詢；而指定酒店的相關退房安排，本報亦已向涉事酒店查詢。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/熔斷機制｜馬尼拉抵港航線停剩兩班　菲傭供港恐再斷纜-283291
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