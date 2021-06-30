熱浪來襲 小鎮三連破高溫紀錄 美加逾500人猝死

加拿大西部伸延至美國西北部的歷史性熱浪持續，加國卑詩省近500人猝死，是以往同期近3倍，美國西北部兩州亦最少80人中暑死亡。高溫加上乾燥，易生山火，卑詩省小鎮利頓(Lytton)周二熱到攝氏49.6度，連續3日刷新加國高溫紀錄，當地山火迅速蔓延，全鎮200多居民須緊急撤離。



這次「前所未見」的熱浪致美加數百民眾死亡。加國卑詩省從上周五至本周三，最少486人猝死，省首席驗屍官Lisa Lapointe指，以往同期平均約165人猝死，意味逾300人死亡或與熱浪有關。溫哥華警長Steve Addison指入職15年，從未見過數日內有這麼多人猝死，「溫哥華從未經歷過這樣的熱浪」。美加西部太平洋沿岸地區6月一般是20多度，但今次由「熱蓋」(heat dome)現象造成、全球暖化加劇的熱浪下，升至40度以上。加國卑詩省、艾伯塔省、育空地區(Yukon)和西北領地一帶，周一共打破103項高溫紀錄。



徹夜炎熱 居民難捱

卑詩省以往因酷熱死亡屬罕見，這次熱浪殺個措手不及，「由朝熱到晚」，很多社區整夜酷熱難熬，令居民透不過氣。猝死者中，很多是老人、獨居人士，在翳熱與通風不良的住所暴斃。因氣候溫和清爽，美加西岸住戶很多都沒安裝冷氣。

高溫、濕度高，較易引發中暑。美國俄勒岡州亦有逾60人猝死，單是州內最大的Multnomah縣，已有45人中暑死亡，死者介乎44至97歲。相比之下，2017至19年間全個俄州僅12人中暑死亡。華盛頓州逾20人死亡與酷熱有關。美聯社指，卑詩省、華州和俄州西部周三已稍降溫，但內陸地區仍炎熱，維持38度左右。