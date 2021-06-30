熱浪侵襲｜一文睇清點解美加熱浪咁大殺傷力

加拿大卑詩省自上周五起，截至本周三，至少486人在熱浪下猝死，省公共安全部長Mike Farnsworth形容，現在的情況是「絕對前所未見的」。官員亦承認今次熱浪比預期嚴重。

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卑詩省以往因酷熱死亡屬於罕見，這次熱浪來襲，對當地居民殺個措手不及，殺傷力在於，「由朝熱到晚」，很多社區整夜酷熱難擋，令居民透不過氣。因氣候溫和清爽，如溫哥華等美加西部太平洋沿岸地區的住戶，很多都沒安裝冷氣。

卑詩省這5天內猝死的人當中，很多是長者、獨居人士，在翳熱與通風不良的住所被發現暴斃。

高溫、濕度高，較易引發中暑，美國俄勒岡州Multnomah縣最少有45人近日疑中暑死亡，死者介乎44至97歲。華盛頓州King縣亦有至少13人疑因炎熱死亡，死者介乎61至97歲。

加拿大卑詩省首席驗屍官Lisa Lapointe指出，高溫的影響可以在短時間內破壞人體機能，人們可能沒意識到其危險性。