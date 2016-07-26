熱浪侵襲｜加國卑詩省46.1°C破全國高溫紀錄 比杜拜仲熱

受「熱蓋」(heat dome)現象影響，加拿大西部延至美國西北部一帶在過去周末天氣酷熱，加拿大卑詩省利頓(Lytton)周日錄得攝氏46.1度，打破84年來全國最高溫紀錄，卑詩省以南的美國華盛頓州、俄勒岡州和愛達荷州氣溫也飊升，其中俄州波特蘭(Portland)周日熱到44.4度，連續兩日打破當地高溫紀錄。

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加拿大卑詩省利頓(Lytton)錄得46.1度，比1937年7月薩斯喀徹溫省(Saskatchewa)的攝氏45度全國高溫紀錄，還要高1.1度。氣象部門指，卑詩省內多個地區周日均打破當地單日高溫，包括連滑雪勝地惠斯勒(Whistler)。沿岸城市溫哥華中午錄得31度，很多人湧到海灘游泳消暑。

氣象部門對加拿大西部大部分地區(包括卑詩省大部分地區和艾伯塔省)發出酷熱天氣警告，料本周持續高溫。

環境部氣候專家菲利普斯(David Phillips)表示：「加拿大西部部分地區比杜拜還要熱，真的不像加拿大。」