熱浪侵襲｜加拿大卑詩省486人酷熱下猝死 美國西北部至少80死

加拿大西部伸延至美國西北部的歷史性熱浪持續，加國當局周三公布，卑詩省從上周五至本周三當地時間下午1時為止的5天內，至少486人猝死，人數是以往同期的近3倍。省首席驗屍官Lisa Lapointe指，以往同期卑詩省平均約165人猝死，顯示逾300人死亡或與近日的酷熱天氣有關，隨著各社區陸續回報相關數字，料死亡人數續增。

溫哥華警長Steve Addison指，於警隊任職15年，從未見過短短數日內有這麼多人猝死，「溫哥華從未經歷過這樣的熱浪，傷痛的是，很多人因而死亡」。因氣候溫和，溫哥華很多住家並沒安裝冷氣。

氣候專家指，加拿大西部與美國西北部近日受「熱蓋」(heat dome)現象影響，加上全球暖化，令區內遭受前所未有的強烈熱浪侵襲，一般6月區內氣溫通常為攝氏20多度，但熱浪下卻飆升至40度以上。加拿大卑詩省、艾伯塔省、育空地區(Yukon)和西北領地一帶，本周一共打破103項高溫紀錄。

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卑詩省小鎮三破全國高溫紀錄

其中，卑詩省小鎮利頓(Lytton)周二錄得49.6度，連續第三日打破全國高溫紀錄。因當地發生山火威脅民居安全，鎮政府周三下令民眾撤離。鎮長Jan Polderman表示：「情況很糟糕，整個鎮都起火，很惡劣，我從未見過這樣。」利頓人口不到300，山火在酷熱下迅速蔓延。

在美國西北部的俄勒岡州，截至周三晚，逾60人在熱浪下死亡，單是州內最大的Multnomah縣，已有45人中暑死亡，死者年齡介乎44至97歲。縣府表示，2017至19年，全俄勒岡州僅有12人中暑死亡，但現在單一個縣已有多人熱死，反映熱浪的殺傷之大，尤其是對體弱的人。華盛頓州亦有逾20人死亡與熱浪有關。