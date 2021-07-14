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熱浪侵襲｜英格蘭與威爾斯破今年高溫紀錄 海灘「插針插唔入」
2 小時前
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熱浪侵襲｜英格蘭與威爾斯破今年高溫紀錄 海灘「插針插唔入」
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英格蘭南部Bournemouth海灘周日逼爆。(互聯網)
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民眾蜂擁到英格蘭南部Bournemouth海灘降溫。(互聯網)
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布賴頓(Brighton)海灘有民眾跳水。(互聯網)
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英格蘭Durdle Door海灘有緊急服務直升機降落，處理突發事故。(互聯網)

受來自北大西洋的暖空氣團影響，英國近日天氣炎熱，英格蘭及威爾斯部分地區周日錄得攝氏30度以上，連續兩日創今年以來當地最高溫紀錄。周圍熱辣辣，民眾急不及待，等不到防疫限制周一全面解除，即湧到海邊消暑，多處海灘見人潮逼爆。

英國《每日郵報》報道，英格蘭及威爾斯周日經歷了今年以來最熱的一天，其中希思羅(Heathrow)錄得31.6度，連續第二日打破英格蘭今年的高溫紀錄，卡迪夫(Cardiff)升至30.2度，也是連續第二日打破威爾斯今年高溫紀錄。

上周六，英格蘭、威爾斯、蘇格蘭及北愛爾蘭均錄得今年以來的最高溫。其中，北愛爾蘭Ballywatticock錄得31.2度，打破北愛有紀錄以來的最高溫紀錄，之前紀錄是1976年6月30日及1983年7月12日錄得的30.8度。

本周料「熱下去」

炎熱難熬，數以萬計民眾周日湧到海邊消暑，享受海風涼意，不僅多處海灘逼爆，沿海多條公路也大塞車。

氣象部門預計，一道雨帶及雷暴本周五早上將抵達西南部，之前料持續炎熱，部分地區可能升至32度。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/熱浪侵襲｜英格蘭與威爾斯破今年高溫紀錄-海灘「插針插唔入」-276492
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