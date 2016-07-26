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熱浪侵襲 熱浪侵襲 「熱蓋」現象作怪 加卑詩省破84年高溫紀錄
3 小時前
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熱浪卑詩省熱蓋現象heatdome高溫紀錄
熱浪侵襲 熱浪侵襲 「熱蓋」現象作怪 加卑詩省破84年高溫紀錄
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溫哥華市民到海灘消暑。(路透社、美聯社)
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波特蘭民眾擠進水池降溫。

受「熱蓋」(heat dome)現象影響，加拿大西部延至美國西北部一帶在過去周末天氣酷熱，加拿大卑詩省周日錄得攝氏46.1度，打破84年來全國最高溫紀錄，該省以南的美國華盛頓州、俄勒岡州和愛達荷州氣溫也飆升，其中俄州波特蘭(Portland)熱到44.4度，連續兩日打破當地高溫紀錄。
 

加國卑詩省利頓(Lytton)錄得46.1度，比1937年7月薩斯喀徹溫省(Saskatchewa)的攝氏45度全國高溫紀錄，還要高1.1度。省內多區周日均打破當地高溫紀錄，沿岸城市溫哥華中午錄得31度，很多人湧到海灘消暑。環境部對西部大部分地區(包括卑詩省和艾伯塔省)發出酷熱天氣警告，並指「預料這次長時間、危險和歷史性的熱浪本周將持續」，部分地區料維持40度高溫，比正常高10至15度。


環境部氣候專家菲利普斯(David Phillips)表示：「加拿大西部部分地區比杜拜還要熱，真的不像加拿大。」他解釋，高溫是「熱蓋」現象所致，一道高壓脊就像屋頂那樣持續將空氣困在其下方，太陽熱能讓空氣升溫，加上西部大部分地區今季比往年雨水較少，缺水氣降溫，便加劇了炎熱，短期內不會降雨，區內這幾天料持續酷熱。


田徑賽因酷熱腰斬
美國國家氣象局亦指，一次歷史性熱浪正侵襲西北部，形容熱浪「強烈、持續、破紀錄、前所未見、不正常與危險」。俄州波特蘭周日升至44.4度，打破前一天才創下的42.2度當地高溫紀錄，同州尤金(Eugene)刷新高溫紀錄，達43.3度，當地奧運田徑資格賽周日下午因酷熱腰斬，晚上復賽。俄州首府塞勒姆(Salem)創當地高溫紀錄，達44.4度，比舊紀錄高4度。華盛頓州西雅圖亦錄得40度當地高溫紀錄，若路軌過熱膨脹，輕鐵便須慢駛。愛達荷州一項三項鐵人賽因酷熱提早至清晨5時開賽，主辦方準備了2.8萬公斤冰給運動員降溫。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/熱浪侵襲-熱浪侵襲-「熱蓋」現象作怪-加卑詩省破84年高溫紀錄-273784
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