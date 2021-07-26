熱話拆解｜元宇宙概念火熱 Facebook宣布拖馬殺入 元宇宙究竟係乜？

當很多人對虛擬實景(VR)、擴增實景(AR)及混合實境(MR)等，仍然一頭霧水之際，一個結合以上種種再加上人工智能(AI)、區塊鏈、社交網絡、網媒、網購、網路工種等的新宇宙——「元宇宙」(Metaverse)，正如火如荼地形成，股票市場也有不少所謂的「元宇宙概念股」。社交網龍頭Facebook(FB)教主朱克伯格也誓要分一杯羹，該公司周一宣布結合各路精英，成立一支新團隊，全力參與打造「元宇宙」。朱克伯格揚言要令FB在5年後由社交網公司，轉型為「元宇宙」巨擘。

如《挑戰者1號》中的虛擬世界

「元宇宙」的英文，由meta(超越)及universe(宇宙)後半部組成，意為「超越宇宙」，其最早出現在美國作家Neal Stephenson 92年的科幻小說《雪崩》(Snow Crash)中，描寫人類的「分身」在一個與真實世界平行的三維空間內互動。如但求易於理解，史提芬史匹堡執導的電影《挑戰者1號》(Ready Player One)內的虛擬世界「綠洲」(Oasis)，與科技界及企業正在構建的「元宇宙」也有點相似。

「元宇宙」易與網絡遊戲混淆，事實上「元宇宙」並不止於遊戲，而是「未來版互聯網」，但遊戲業擁有的技術確能令其捷足先登。著名電玩《要塞英雄》(Fortnite)便曾在遊戲世界內舉辦活動，首映新一齣《星戰》電影宣傳片，把虛擬世界與現實生活結合。

結合VR AR技術 互動娛樂工作如真實社會

普遍認同的是，「元宇宙」會使用到VR、AR、MR及其他「沉浸式」(Immersive)技術，令人們有親歷其境感受；無論在何時及身處何地，人們都可用自由創造的虛擬身份，進入「元宇宙」互動、娛樂、消費、投資及參與其他經濟活動，甚至在裡面工作等，令「元宇宙」有高度社會性。此外，「元宇宙」會與現實世界有若干聯繫，並且是一個會提供大量及多元化資訊、持久存在及持續發展的世界，不會因用家「熄機」而停頓。

於2003年面世的《第二人生》(Second Life)是「元宇宙」的其中一個雛型。它同樣具備以虛擬身份互動、購物、交易及參與群體活動的特質，且有自家貨幣「林登幣」(Linden Dollar)，惟不時被指似一個有大量玩家的網上角色扮演遊戲(online RPG)。

回到FB的大計，該公司周一(26日)表示將把硬件、遊戲及虛擬實境等領域專家，納入一個新團隊，並由Instagram產品部主管總裁沙阿(Vishal Shah)帶領，主力發展「元宇宙」業務，朱克伯格同日發文稱他相信「元宇宙」將會繼承流動互聯網，成為生活中的一部分。

朱克伯格形容「元宇宙」︰you are in it

朱克伯格上周受訪時亦曾提及「元宇宙」，「你可以把『元宇宙』想像成一個具體化的互聯網，你是身在其中(you are in it)，而非只是在查看資料」，「若我們做得好的話，我想未來5年左右…我們將會由被視為社交網絡公司的企業，轉型為『元宇宙』公司」。路透社指，FB正大力投資於VR及AR技術，包括開發VR頭罩、AR眼鏡及手帶等，並收購了多間VR公司。據報目前FB的VR部門，有約10,000名員工。