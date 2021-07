熱話拆解|元宇宙概念火熱 Facebook宣布拖馬殺入 元宇宙究竟係乜?

當很多人對虛擬實景(VR)、擴增實景(AR)及混合實境(MR)等,仍然一頭霧水之際,一個結合以上種種再加上人工智能(AI)、區塊鏈、社交網絡、網媒、網購、網路工種等的新宇宙——「元宇宙」(Metaverse),正如火如荼地形成,股票市場也有不少所謂的「元宇宙概念股」。社交網龍頭Facebook(FB)教主朱克伯格也誓要分一杯羹,該公司周一宣布結合各路精英,成立一支新團隊,全力參與打造「元宇宙」。朱克伯格揚言要令FB在5年後由社交網公司,轉型為「元宇宙」巨擘。

如《挑戰者1號》中的虛擬世界

「元宇宙」的英文,由meta(超越)及universe(宇宙)後半部組成,意為「超越宇宙」,其最早出現在美國作家Neal Stephenson 92年的科幻小說《雪崩》(Snow Crash)中,描寫人類的「分身」在一個與真實世界平行的三維空間內互動。如但求易於理解,史提芬史匹堡執導的電影《挑戰者1號》(Ready Player One)內的虛擬世界「綠洲」(Oasis),與科技界及企業正在構建的「元宇宙」也有點相似。

「元宇宙」易與網絡遊戲混淆,事實上「元宇宙」並不止於遊戲,而是「未來版互聯網」,但遊戲業擁有的技術確能令其捷足先登。著名電玩《要塞英雄》(Fortnite)便曾在遊戲世界內舉辦活動,首映新一齣《星戰》電影宣傳片,把虛擬世界與現實生活結合。

結合VR AR技術 互動娛樂工作如真實社會

普遍認同的是,「元宇宙」會使用到VR、AR、MR及其他「沉浸式」(Immersive)技術,令人們有親歷其境感受;無論在何時及身處何地,人們都可用自由創造的虛擬身份,進入「元宇宙」互動、娛樂、消費、投資及參與其他經濟活動,甚至在裡面工作等,令「元宇宙」有高度社會性。此外,「元宇宙」會與現實世界有若干聯繫,並且是一個會提供大量及多元化資訊、持久存在及持續發展的世界,不會因用家「熄機」而停頓。

於2003年面世的《第二人生》(Second Life)是「元宇宙」的其中一個雛型。它同樣具備以虛擬身份互動、購物、交易及參與群體活動的特質,且有自家貨幣「林登幣」(Linden Dollar),惟不時被指似一個有大量玩家的網上角色扮演遊戲(online RPG)。

回到FB的大計,該公司周一(26日)表示將把硬件、遊戲及虛擬實境等領域專家,納入一個新團隊,並由Instagram產品部主管總裁沙阿(Vishal Shah)帶領,主力發展「元宇宙」業務,朱克伯格同日發文稱他相信「元宇宙」將會繼承流動互聯網,成為生活中的一部分。

朱克伯格形容「元宇宙」︰you are in it

朱克伯格上周受訪時亦曾提及「元宇宙」,「你可以把『元宇宙』想像成一個具體化的互聯網,你是身在其中(you are in it),而非只是在查看資料」,「若我們做得好的話,我想未來5年左右…我們將會由被視為社交網絡公司的企業,轉型為『元宇宙』公司」。路透社指,FB正大力投資於VR及AR技術,包括開發VR頭罩、AR眼鏡及手帶等,並收購了多間VR公司。據報目前FB的VR部門,有約10,000名員工。