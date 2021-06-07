熱話Fact Check｜「陰性陽性任你揀」瘋傳片段揭新冠檢測試劑造假？ (有片)

在現今流言處處的蠱惑世界，有圖有片 ＋ 絕無P圖 ＋ 一刀未剪，都未必有真相。近日網上瘋傳一段短片，聲稱新冠肺炎檢測試劑是天大騙局，片段清楚顯示，一盒試劑裡面，竟然預先安放了「陰性」及「陽性」的檢測結果，指接受檢測的民眾其實任由擺布，有關方面可隨意決定誰人陰性，誰人陽性。

片中的檢測試劑，像真度極高，橫看豎看也不似假貨——實際上它確實是真的。至於片中可見拍片者從盒中分別拿出「陰性」(Negative)及「陽性」(Positive)兩份配件，亦無造假。

但片段聲稱「檢測結果任由擺布」卻是假的。何解？

其實片中美國雅培(Abbott)生產的Panbio新冠肺炎快速檢測試劑，確實有提供所謂的「陰性」及「陽性」配件，根據雅培官網，其的確是該產品套裝的一部分。但求真不能一知半解只看「陰性」及「陽性」兩字，其包裝清楚寫明「Negative control」及「Positive control」，即「對照樣本」(control swab、或對照拭子)，意思是那是用來對照的。

以「對照樣本」判斷檢測結果有否問題

對照甚麼？「對照樣本」最重要功能是，它是用於對照檢測結果，以印證試劑或檢測程序是否有問題。如檢測人員懷疑有人被錯誤驗出陽性(即假陽性)，又或懷疑有人被錯誤驗出陰性(即假陰性)時，可分別使用「陰/陽性對照樣本」作進一步檢查。

如替「假陽性」者檢查，便用「陰性對照樣本」，皆因「陰性對照樣本」本身含有沒有病毒抗體或沒有受病毒感染的細胞，理論上必定會得出陰性結果——若用它來檢查懷疑檢錯的陽性個案，而結果又是陽性的話，意味試劑可能壞了，又或原先的檢測程序出錯；相反，懷疑是「假陰性」者，若用理論上定必得出陽性結果的「陽性對照樣本」作進一步檢查，但卻得出陰性結果，也代表本來的檢測/試劑有問題。因此，片中所說的「陰性陽性結果任揀」完全是誤導。

片段︰https://twitter.com/meyersmike8160/status/1398758506644267011