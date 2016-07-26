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熱話Fact Check｜咁無良？默沙東「舊藥扮新藥」乘機加價稱可治新冠肺炎？
1 小時前
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熱話Fact Check｜咁無良？默沙東「舊藥扮新藥」乘機加價稱可治新冠肺炎？
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近日網上流傳貼文，聲稱默沙東將杜蟲藥重新包裝成「新冠神藥」，但說法失實。(互聯網)
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莫納皮拉韋或可望用於治療新冠肺炎。(路透社)
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伊維菌素是抗寄生蟲藥物，早於八十年代面世。(美聯社)

美國藥廠默沙東(Merck Sharp & Dohme、又譯默克藥廠)的「新藥」莫納皮拉韋(Molnupiravir)，獲發現可用於對付新冠病毒，降低染疫後住院及死亡率，被視為治療新冠肺炎的曙光，成為多國及地區搶購目標。近日網上有外國貼文，聲稱藥廠「舊藥扮新藥」發大財，指莫納皮拉韋其實是從一種平價及常見的抗寄生蟲藥，重新包裝而來。令人更半信半疑的是，有早前公布的研究，的確指該種抗寄生蟲藥或可對付新冠病毒，難道莫納皮拉韋真的是「舊藥扮新藥」？

抗寄生蟲藥稍改配方 變新冠肺炎神藥？

10月初出現在Facebook的該則貼文，聲稱「似乎默沙東重新包裝其『馬藥』(可用於幫牲畜杜蟲)，並令它變得更昂貴！它將變成治療C.(意指新冠肺炎Covid-19)的藥丸」。貼文又聲稱，「我估計他們只改了少許配方，便重新包裝及註冊專利」，輕鬆獲得潛在總額達37億美元的美國訂單。

杜蟲藥伊維菌素 VS 流感藥莫納皮拉韋 兩者分別大

貼文是真是假？首先貼文提到的「馬藥」並非無中生有，是指廣泛用於對付寄生蟲的藥物伊維菌素(Ivermectin)。伊維菌素亦的而且確是「舊藥」，早於七十年代由默沙東開發，至八十年代推出市場，起初供獸醫使用，清除動物身上的寄生蟲，後來再開發出適用於人體的版本。

可是，伊維菌素並非莫納皮拉韋。莫納皮拉韋於2003年由美國埃默里大學(Emory University)的非牟利生物科技公司Drug Innovation Ventures研發，旨在對抗流感；至去年7月由默沙東購得，並與另一間生物科技公司Ridgeback Biotherapeutics繼續朝新冠肺炎藥物方向研究。

藥理方面，伊維菌素跟莫納皮拉韋亦完全不同。莫納皮拉韋會干擾病毒的RNA，令其更難自我複製。伊維菌素則主要靠依附在寄生蟲的神經及肌肉細胞上，將之麻痺及殺死。

服莫納皮拉韋 新冠患者入院及死亡率減半

默沙東日前宣布，莫納皮拉韋能讓染疫住院率及死亡率減半。研究涉及385名染疫者，服用莫納皮拉韋後29天，只有28人住院，比例約為7.3%，且無人死亡；逾5萬名染疫者則服用安慰劑，其後29天有14.1%須住院、8人死亡。至於伊維菌素，去年有研究顯示，它亦可減緩新冠病毒的複製，但目前多國團隊的研究仍在進行中，暫未有定論。總結而言，貼文所指的「舊藥扮新藥」說法，並不真確。

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熱話Fact Check｜咁無良？默沙東「舊藥扮新藥」乘機加價稱可治新冠肺炎？

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/熱話fact-check｜咁無良？默沙東「舊藥扮新藥」乘機加價稱可治新冠肺炎？-289459
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