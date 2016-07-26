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熱話Fact Check｜屁股位變咗喺前面  特朗普大庭廣眾調轉條褲著？
1 小時前
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熱話Fact Check｜屁股位變咗喺前面  特朗普大庭廣眾調轉條褲著？
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IG有貼文稱特朗普穿反了褲子。(互聯網)

美國前總統特朗普月初「重出江湖」，在北卡羅來納共和黨代表大會發表講話，支持參選參議院的黨友，是特朗普自今年2月以來首次出席大型公開演說，演說內容離不開抨擊現任總統拜登及傳染病專家福奇，亦重申中國處理新冠肺炎疫情不力的指控。近日網上流傳的並非特朗普的講話內容，而是指他已經「腦懵懂」，竟然把長褲前後調轉穿而不自知！

在Instagram(IG)流傳的貼文，短短數日便惹來逾7.6萬次like。貼文寫道︰「有其他人也發現了，但再廣傳也不夠：特朗普今日穿反了褲子發表重要演說。拉近看看再說我有無講錯吧。」發文者指照片中可見特朗普的西褲前方，並沒有拉鍊，指那是其實是屁股的位置。

有關照片是截圖自現場片段，有美媒研究當日的片段，以及路透社等傳媒所拍照片，可見特朗普褲子前方是有拉鍊的，指流傳的貼文生安白造。其實細心看不難發現流傳照片的褲子位置特別模糊，明顯曾被P圖。

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路透社的照片可見特朗普褲子前方有拉鍊。(路透社)
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美聯社的照片。(美聯社)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/熱話fact-check｜屁股位變咗喺前面- 特朗普大庭廣眾調轉條褲著？-271759
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